Fisură în frontul contra FIFA. O țară din Concacaf spune că „ar vrea să examineze propunerea” participațiilor către privați

Federaţia Mexicană de Fotbal (FMF) a anunţat, vineri, că va studia propunerea făcută de preşedintele Gianni Infantino privind planul investitorilor privați care ar urma să cumpere, printr-un fond, participații la filiala comercială a UEFA.

„În acest sens, FMF va desfăşura acest proces de studiu şi analiză pentru a lua cea mai potrivită decizie pentru dezvoltarea fotbalului mexican”, a declarat Federaţia în comunicatul său de presă.

Această declaraţie vine la doar câteva ore după ce Concacaf a confirmat că cele 41 de federaţii membre ale sale, dintre care 35 sunt recunoscute de FIFA, au ales să respingă propunerea lui Gianni Infantino.

Canada şi Statele Unite, două dintre cele trei ţări gazdă ale ultimei Cupe Mondiale, au susţinut, de asemenea, această poziţie. Până în prezent, comisarul FMF, Mikel Arriola, nu a comentat public pe această temă.

Citește și

„Nimeni nu vinde fotbalul”, anunţă FIFA, după ce UEFA şi Concacaf au respins planul de a vinde participații către investitori privați



FIFA doreşte să creeze o filială comercială pentru a-şi gestiona principalele evenimente, inclusiv Cupa Mondială, iar investitorii externi vor putea cumpăra participaţii la aceasta.

Gianni Infantino a scris tuturor celor 211 asociaţii membre FIFA, spunând că vor primi 40 de milioane de dolari (30 de milioane de lire sterline) dacă vor susţine planul său controversat de a vinde participaţii la competiţiile sale majore.

Elveţianul a stabilit termenul limită de 19 septembrie pentru ca federaţiile de fotbal să accepte planurile sale dacă doresc să acceseze o sumă iniţială de 20 de milioane de dolari (15 milioane de lire sterline).

Ca răspuns, miercuri, UEFA a acuzat FIFA că foloseşte fotbalul „pentru a se îmbogăţi pe ea şi pe acoliţii săi”.

Editor : Sebastian Eduard