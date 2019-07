Preşedintele lui Dinamo, Florin Prunea, a spus că fotbalul nu mai are nicio importanţă după momentele dramatice prin care a trecut antrenorul Eugen Neagoe. El a leşinat, duminică, în timpul meciului Dinamo-Craiova, scor 0-2.

Marcat de cele întâmplate, Florin Prunea spune că e şocat de câtă ură se află în jurul clubului.

„Am fost la un pas de o mare tragedie. Nu cred că ar trebui să mai vorbim de fotbal în aceste momente. E atâta ură... Am citit azi un articol legat de Cornel Dinu. Dacă şi pe Cornel Dinu poţi să-l ataci... Nu înţeleg de unde atâta ură. Şi la Constanţa am văzut oameni desfiguraţi. Mă bucur că nu s-a întâmplat o nenorocire în această seară. E normal ca Eugen să fie afectat, e afectat de prima zi de când a venit aici. Astăzi am fost la Săftica, am stat acolo toată dupa-amiaza, el a pregătit meciul. Am crescut la clubul ăsta, am cunoscut şefi de galerie, dar nu mai recunosc acest club. Nu pot să înţeleg! Am ajuns la chestiuni de viaţă şi moarte. Îl sfătuiesc pe Eugen să se lase naibii de fotbal. El a venit aici să muncească. În momentul de faţă suntem toţi în stare de şoc, importantă este sănătatatea lui Eugen. Doctoriţa a spus că a fost foarte, foarte aproape de tragedie. O să mă gândesc şi eu dacă mai continui. Nu e normal să fie atâta ură. Sunt momente grele şi n-aş vrea să fac un pas în spate. Trebuie să mergem înainte, nu avem ce să facem. Dinamo e ca o bombă, stă să explodeze. E bine că nu s-a întâmplat nenorocirea. Sunt nişte animale (n.r unii suporteri)! Nu merită sa fie pe stadioane. Descreieratii l-au injurat pe Cornel Dinu”, a spus Prunea, la finalul partidei, potrivit Mediafax.

Eugen Neagoe va lua o pauză din antrenorat după stopul cardio-respirator suferit

Eugen Neagoe (51 de ani) a leşinat, duminică, în timpul meciului Dinamo-Craiova, scor 0-2, diagnosticul medicillor fiind stop cardio-respirator prin tahicardie ventriculară pe fond de tabagism. Tehnicianul lui Dinamo pare decis să ia o pauză, după momentul de cumpănă traversat.

După îngrijirile de urgenţă primite, starea de sănătate a antrenorului de la Dinamo s-a ameliorat, iar acesta a stat de vorbă cu familia.

Eugen Neagoe pare decis să renunţe la antrenorat, cel puţin pentru o perioadă. Familia a insistat să nu-şi mai pună viaţă în pericol pe banca tehnică, iar actualul staff tehnic al lui Dinamo ar urma să fie menţinut doar pentru următoarea etapă, contra lui CFR Cluj, sâmbătă, de la ora 21:00.

Deşi a trecut prin momente cumplite, Neagoe a rămas tot cu gândul la fotbal, iar primele sale cuvinte rostite la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca ar fi fost „Cât e scorul?”

Antrenorul lui Dinamo a suferit un stop cardio-respirator în prima repriză a meciului Dinamo - Craiova, din a doua etapă a Ligii 1. Starea tehnicianului este stabilă acum, iar acest lucru se datorează medicilor de pe ambulanţă. Neagoe a fost resuscitat pe marginea terenului, iar după circa zece minute a fost urcat în ambulanţă şi transportat la Spitalul Floreasca. În drum spre unitatea medicală, Neagoe a început să se simtă mult mai bine şi a început să vorbească.

Partida Dinamo - Craiova s-a reluat după ce antrenorul a fost scos din stadion. S-a încheiat 2-0 pentru olteni.

Sursa: Digi24, Mediafax