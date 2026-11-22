Federaţia Română de Fotbal îşi exprimă profundul regret pentru dispariţia legendarului atacant al echipei naţionale şi al fotbalului românesc, Dudu Georgescu, care a murit în Canada, la vârsta de 76 de ani.

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Născut la 1 septembrie 1950, la Bucureşti, Dudu Georgescu a fost una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc şi un reper absolut al eficienţei în faţa porţii.



Dudu Georgescu deţine în continuare recordul absolut de goluri înscrise în prima ligă din România: 252 de reuşite în 371 de meciuri, notează News.ro.



Fostul fotbalist era stabilit în Canada, iar despre decesul său a vorbit şi artistul Gheorghe Turda.



„Ieri am primit un telefon de la un român din Toronto care are o agenţie imobiliară, avea nişte apartamente închiriate şi într-unul dintre ele stătea Dudu Georgescu în chirie. El mi-a spus că l-au găsit mort în apartamentul respectiv. Ieri s-a întâmplat. Pentru asta m-a sunat, îl avea pe Dudu chiriaş, l-a ajutat. Mi-a fost subordonat la Direcţia de Cultură şi Sport. Mai mult decât atât, a fost cu mine în America, cu trofeele lui, cu Ghetele de Aur. Era un om deosebit de harnic şi cumsecade, un caracter extraordinar. Nu ştiu prea multe, doar că l-au găsit mort în apartamentul închiriat”, a spus Gheorghe Turda, la Digi Sport Matinal.



A fost de patru ori campion naţional, de patru ori golgheter al României, precum şi dublu câştigător al Ghetei de Aur, trofeu atribuit celui mai bun marcator european.

După încheierea carierei de jucător profesionist, a îmbrăcat treningul de antrenor. A condus de pe banca tehnică echipele CSM Reşiţa, Corvinul Hunedoara, Acvila Giurgiu şi Dunărea Călăraşi. De asemenea a antrenat la Zimbru Chişinău şi echipa saudită Al-Namja.

La 18 martie 2008, i-a fost conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a în semn de apreciere deosebită pentru participarea la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal din anul 1984 din Franţa şi pentru întreaga activitate pusă în slujba sportului.

Editor : Bogdan Enache