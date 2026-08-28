Fostul mare fotbalist al Universităţii Craiova, Nicolae Ungureanu, a murit la vârsta de 69 de ani

Fostul mare fotbalist al Universităţii Craiova, Nicolae Ungureanu, a decedat, vineri dimineaţă, la vârsta de 69 de ani, informează gruparea alb-albastră pe un site de socializare.

„Veste tristă în această dimineaţă: ne-a părăsit Nicolae Ungureanu, fotbalistul de legendă al Craiovei Maxima. Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată pe pagina oficială de Facebook a clubului oltean, informează Agerpres.

Nicolae Ungureanu a ajuns la Universitatea Craiova în 1977 şi a apărat culorile clubului timp de un deceniu.

A evoluat în toate partidele din sezoanele 1979-1980 şi 1980-1981, reuşind să obţină două titluri de campion al României. 3 Cupe ale României a obţinut în toţi anii petrecuţi la Ştiinţa.

În cariera sa, Ungureanu a mai evoluat pentru formaţiile Electroputere Craiova, Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti şi Pandurii Târgu Jiu. El a îmbrăcat tricoul echipei naţionale a României în 56 de partide reuşind un gol.

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunţat, vineri, că meciurile care se vor disputa în etapa a şaptea a Superligii vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria marelui fotbalist Nae Ungureanu.

Sorin Cârțu, extrem de afectat după fostului său coleg de la „Craiova Maxima”

La scurt timp după aflarea veștii că Nae Ungureanu a încetat din viață, Sorin Cârțu a reacționat. Fostul atacant a primit vestea ca un adevărat șoc de la fiica fostului fotbalist.

"Am auzit eu acum, în jur de ora 8. Am venit azi-noapte, pe la 4, dormeam... M-a sunat fiica sa, nici nu știu ce să spun. Trebuie să procesez toate astea. Nu știu nimic, nimic, nimic. Doar am văzut că mă sună și mi-am dat seama că este ceva grav. Când am sunat înapoi, am aflat. Sunt foarte afectat, vă rog să mă înțelegeți. Nu am cum să fiu altfel", a spus Sorin Cârțu, pentru digisport.ro.

Editor : Sebastian Eduard