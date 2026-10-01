Fotbal: Gică Hagi, despre meciul Polonia - România de vineri: „Sunt două echipe rănite, ambele îşi doresc să câştige”

Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, joi, la Varşovia, că România şi Polonia sunt „două echipe rănite”, după rezultatele obţinute în primele două partide din Liga Naţiunilor la fotbal, şi a afirmat că ambele vor încerca să obţină victoria în meciul direct de vineri.

„Cred că suntem două echipe rănite. În primul rând, nu ne-am calificat la Mondiale, apoi nu am început bine Liga Naţiunilor şi cred că sunt motive destul de importante pentru ca, în meciul de mâine, ambele să îşi dorească să câştige. Va fi un meci frumos. Eu cred că suntem pregătiţi să facem un meci complet pentru a încerca să plecăm cu o victorie. Cred că şi noi, şi ei ne gândim la acelaşi lucru", a declarat Hagi.

Polonia a remizat 0-0 cu Bosnia şi Herţegovina în primul meci din grupă, iar în partida următoare a fost învinsă de Suedia cu 3-1. România a pierdut cu 1-2 în faţa Suediei şi cu 2-4 în faţa Bosniei-Herţegovina.

Hagi a spus că rămâne încrezător în potenţialul echipei naţionale şi a precizat că principala problemă asupra căreia s-a lucrat în ultimele zile este faza defensivă.

„Mie îmi place să fiu încrezător şi să muncesc foarte mult. Ştiu că echipa României are foarte mult de muncă. Nu este nici cea mai bună din Europa, dar orice se poate împlini dacă munceşti, ai perspective foarte bune. Sunt perspective bune pentru că am marcat la fiecare meci, dar, din păcate, am şi primit goluri la fiecare meci. Aici trebuie să lucrăm, asta am lucrat în ultimele două zile şi sper să o facem din ce în ce mai bine”, a spus Hagi.

Selecţionerul a explicat încă o dată că îşi doreşte să îi vadă pe toţi jucătorii convocaţi în cele patru meciuri programate în această perioadă.

„Am adus câte trei jucători pe post. Am schimbat şi am recunoscut că a fost clar vina mea. Acum voi continua pe acest drum. În aceste patru meciuri e clar că trebuie să îi văd pe toţi jucătorii. Eu i-am adus şi eu trebuie să îi văd. Îmi pare rău de Opruţ că nu e cu noi, dar sper să îi găsesc spaţiu şi lui la următorul meci. Cam ăsta este unul dintre obiectivele mele. Eu sunt un antrenor nou la echipa naţională şi vreau să văd potenţialul echipei mele”, a afirmat acesta.

Cine intră în poartă

Hagi a precizat că portarul Ionuţ Radu are o problemă la umăr şi a indicat că Otto Hindrich va apăra în partida cu Polonia: „Ionuţ Radu a fost cu noi de la început, ştiam care e situaţia. Acum are o jenă la umăr şi vom vedea care dintre ei va apăra. Mâine, da, va apăra Otto.”

Întrebat dacă rezultatul partidei de la Varşovia ar putea decide soarta unuia dintre cei doi selecţioneri, Hagi a subliniat că situaţia sa este diferită, deoarece se află la începutul mandatului la echipa naţională.

„Diferenţa este că eu sunt nou... Nu se ştie niciodată, nici în viaţă nu ştii ce va fi mâine. Eu, ca persoană, ştiu unde trebuie să ajung, ştiu drumul meu, ştiu că e vorba de multă muncă. Nu m-am născut cel mai bun, dar pot să devin cel mai bun, asta ştiu. Asta este filozofia mea, cu ea merg mai departe, voi munci în direcţia asta şi sper că şi selecţionerul României să facă România să joace un fotbal cât mai bun. Şi nu mai spun că vreau să câştig grupa, pentru că am spus-o înainte şi am spus-o de pomană. Acum o luăm cu fiecare meci în parte, am învăţat ceva”, a spus Hagi.

Selecţionerul a vorbit şi despre situaţia atacantului Louis Munteanu, accidentat la antrenamentul de miercuri: „Louis Munteanu a avut ghinion ieri. A vrut să şuteze, a alunecat piciorul şi a făcut entorsă. Acum vom vedea cât de grav este. Era bine cu doi atacanţi, că mai puteam să îi schimb. Acum am rămas cu Bîrligea, iar în spatele lui este Tănase, care mai poate face ceva. Eu cam aşa o văd.”

Meciul de vineri

Naţionala României va disputa, vineri, la Varşovia, de la ora 21:45 (ora României), cea de-a treia partidă din noua ediţie a Ligii Naţiunilor, contra Poloniei.

Selecţionata României are programate patru partide în această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: Suedia - România 2-1, pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), România - Bosnia-Herţegovina 2-4, pe 28 septembrie (Arena Naţională), Polonia - România pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia), România - Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).

Editor : Sebastian Eduard