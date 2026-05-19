Live TV

Fotbal: Jose Mourinho revine la Real Madrid după 13 ani

Data actualizării: Data publicării:
Jose Mourinho
Foto: Profimedia

Portughezul Jose Mourinho a acceptat un acord pentru a reveni la echipa de fotbal Real Madrid ca antrenor principal, la 13 ani de la plecarea sa de pe Santiago Bernabeu, conform presei internaţionale, scrie DPA.

Conform ziarului AS, Mourinho s-a întâlnit luni cu preşedintele Benficăi, Rui Costa, şi l-a anunţat că nu va accepta prelungirea contractului său şi ar urma să fie anunţat oficial la Real pe 24 mai, când se încheie procesul electoral pentru alegerea preşedintelui madrilen.

Mourinho, 63 de ani, urmează să-l înlocuiască pe Alvaro Arbeloa, care la rândul lui i-a succedat lui Xabi Alonso în luna ianuarie la Real Madrid, sigură de locul secund în La Liga, la 11 puncte de liderul Barcelona înaintea ultimei etape.

Lusitanul a petrecut trei ani pe Santiago Bernabeu (2010-2013), perioadă în care a cucerit un titlu, o cupă şi o supercupă naţională, dar a fost primul care a reuşit să ajungă la 100 de puncte cu Real în campionat.

Citește și

CM 2026. Euforie în Brazilia: Neymar îşi face marea revenire în naționala lui Carlo Ancelotti

Revenirea sa iminentă intervine după săptămâni de speculaţii conform cărora el ar fi omul în care preşedintele Florentino Perez îşi pune încrederea în a duce clubul înainte, în încercarea de a stopa Barcelona, care a câştigat două titluri de campioană consecutive şi trei din ultimele patru, şi de a reveni în prim planul Ligii Campionilor, după ce în acest sezon Los Blancos au fost scoşi în sferturi de Bayern Munchen.

Perez a fost supus unei presiuni tot mai mari în ultimele săptămâni, după două sezoane fără trofeu ş s-a confruntat cu proteste în timpul victoriei de joia trecută, împotriva lui Oviedo (2-0), pe Bernabeu.

Mourinho a fost numit antrenor la Benfica pe doi ani în septembrie 2025 şi de atunci a condus clubul portughez către un loc trei în Primeira Liga, în spatele lui FC Porto şi Sporting Lisabona, chiar dacă nu a suferit nicio înfrângere.

Cu toate acestea, se pare că Mourinho are o clauză de eliberare modestă în contractul său, care îi permite lui Real să-l aducă relativ ieftin.

El şi-a lansat cariera de antrenor în Portugalia - a condus FC Porto către două titluri în Primeira Liga şi un trofeu în Liga Campionilor 2004. A trecut apoi pe la cluburi precum Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce şi Benfica.

A câştigat o altă coroană europeană cu Inter, precum şi titluri de campion în Anglia, Spania şi Italia, printre altele într-o serie strălucitoare de trofee interne şi continentale.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
vlad turcanu fb
3
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
4
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Digi Sport
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Neymar
CM 2026. Euforie în Brazilia: Neymar îşi face marea revenire în naționala lui Carlo Ancelotti
meci craiova
Atmosferă incendiară la Craiova înaintea finalei de campionat. Mii de suporteri au blocat centrul orașului 
Unite The Kingdom Protest
Zeci de mii de oameni la două marșuri rivale la Londra: protest anti-imigrație și unul pro-palestinian. 4.000 de polițiști mobilizați
Romelu Lukaku
CM 2026. Atacantul inclus în lotul unei naționale participante la Cupa Mondială, deși a jucat doar o oră în acest sezon
Sanchez si yamal
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la gestul fotbalistului cu steagul Palestinei
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR...
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Ce prevede cea mai recentă propunere de pace a Iranului pentru SUA...
Xi Jinping și Vladimir Putin
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără...
nazare
Alexandru Nazare: „Extinderea obligativității RO e-Factura risca să...
Ultimele știri
Radiourile Campus Media TV își confirmă direcția în Valul I de audiență 2026: aproape 2,2 milioane de ascultători zilnic
Directorul OMS e „profund îngrijorat de amploarea şi rapiditatea” epidemiei de Ebola. Măsuri luate fără a convoca comitetul de urgență
Cel mai mare parc din București intră în reabilitare. PMB anunță cum vor decurge lucrările în Herăstrău: „Vrem să-i redăm farmecul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pamela Anderson, adevărul despre viața amoroasă. Cum de a pus Tom Cruise ochii pe ea: "A existat cu siguranță...
Cancan
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat...
Fanatik.ro
Pleacă Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova?! Managerul sportiv dă cărţile pe faţă: „Simte că e...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii...
Adevărul
TVA de 11% la locuințele noi. Proiectul care schimbă regulile în imobiliare și criteriul eliminatoriu pentru...
Playtech
Localitatea din România unde oamenii își sărau mămăliga cu aur pisat. Avea și un târg special pentru metalul...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
Marion Cotillard, superbă alături de fiul său, la Cannes. I-a însoțit și Guillaume Canet, fostul ei partener...
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile...
Newsweek
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...