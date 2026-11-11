Fotbal: România, învinsă de Italia în preliminariile Campionatului European Under-19

Selecţionata României a fost învinsă de echipa Italiei cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri, la Ancona, într-un meci din Grupa A6 a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-19 din 2027.

Ambele goluri au fost marcate de fundaşul dreapta Benit Borasio (49, 76).

Selecţionerul Ion Marin a aliniat echipa: Arsenie Mocan - Fabio Bădărău, Raul Cojocariu, Davide Moisă (căpitan) - Costyn Gheorghe, Robert Drăghici (Alex Orban, 65), Rareş Coman (Hunor Batzula, 65), Stefano Precupanu (Daniele Luncaşu, 78) - Alexandru Bota (Fernando Pellegrini, 65) - Andrei Roateş, David Creţa (Denis Ţăroi, 46).

În celălalt meci al grupei, Ucraina a învins Israelul cu scorul de 3-2.

Primele trei clasate avansează în faza următoare a preliminariilor şi îşi păstrează locul în Liga A.

România va juca pe 14 noiembrie (ora 13:00) cu Israelul, pe Stadio Bruno Recchioni din Fermo, iar pe 17 noiembrie (ora 14:00) va întâlni Ucraina, pe Stadio Del Conero din Ancona.

Editor : Sebastian Eduard