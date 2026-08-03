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Fotbal: Universitatea Craiova şi CFR Cluj şi-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Conference League

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Foto: Getty Images
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Din articol
Universitatea Craiova CFR Cluj Tabloul meciurilor din play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova şi CFR Cluj şi-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Conference League la fotbal, în urma tragerii la sorţi efectuate, luni, la Nyon.

Universitatea Craiova

Universitatea, în cazul în care va fi eliminată din Europa League de KuPS Kuopio, va juca în play-off-ul Conference League cu învinsa dintre Shamrock Rovers FC (Irlanda) şi KF Egnatia (Albania).

Campioana României va juca în deplasare prima manşă, pe 20 august, iar returul în Bănie, pe 27 august.

CFR Cluj

În schimb, CFR Cluj, dacă va trece de Tromso IL (Norvegia) în turul al treilea preliminar, va avea o adversară valoroasă, pe Brighton & Hove Albion, a opta clasată în sezonul trecut în Premier League.

CFR ar juca primul meci pe teren propriu, iar manşa secundă în deplasare, scrie DigiSport.

Tabloul meciurilor din play-off-ul Conference League

FC Thun (Elveţia)/Vikingur Reykjavik (Islanda) - FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina)/ML Vitebsk (Belarus)
Shamrock Rovers FC (Irlanda)/KF Egnatia (Albania) - KuPS Kuopio (Finlanda)/Universitatea Craiova (România)
SS Tre Fiori FC (San Marino)/FC Drita (Kosovo) - FC Flora Tallinn (Estonia)/Inter Club d'Escaldes (Andorra)
KKS Lech Poznan (Polonia)/KI Klaksvik (Feroe) - Riga FC (Letonia)/ETO FC Gyor (Ungaria)
Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)/Omonia Nicosia (Cipru) - Larne FC (Irlanda de Nord)/FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)
HJK Helsinki (Finlanda)/Motherwell FC (Scoţia) - SC Freiburg (Germania)
Ferencvarosi TC (Ungaria)/Gornik Zabrze (Polonia) - AS Monaco (Franţa)
FC Inter Turku (Finlanda)/FC Vaduz (Liechtenstein) - Debreceni VSC (Ungaria)/FC Copenhaga (Danemarca)
Benfica Lisabona (Portugalia)/Heart of Midlothian FC (Scoţia) - Paide Linnameeskond (Estonia)/SK Rapid Viena (Austria)
CFR 1907 Cluj (România)/Tromso IL (Norvegia) - Brighton & Hove Albion (Anglia)
FK Zalgiris Vilnius (Lituania)/HNK Hajduk Split (Croaţia) - Rakow Czestochowa (Polonia)/Hammarby IF (Suedia)
Panathinaikos Atena (Grecia)/FC ŢSKA 1948 Sofia (Bulgaria) - FC Hradec Kralove (Cehia)/Beşiktaş JK Istanbul (Turcia)
IFK Goeteborg (Suedia)/KAA Gent (Belgia) - Hibernian FC (Scoţia)/KF Shkendija (Macedonia de Nord)
PAOK Salonic (Grecia)/RSC Anderlecht (Belgia) - SK Brann Bergen (Norvegia)/Apollon Limassol FC (Cipru)
Atalanta Bergamo (Italia) - Hapoel Tel Aviv FC (Israel)/GKS Katowice (Polonia)
Bohemian Dublin FC (Irlanda)/FC Midtjylland (Danemarca) - HNK Rijeka (Croaţia)/Ilves Tampere (Finlanda)
Jagiellonia Bialystok (Polonia)/Glasgow Rangers FC (Scoţia) - FK Jablonec (Cehia)/FC RFS (Letonia)
Valur Reykjavik (Islanda)/FC Nordsjaelland (Danemarca) - FC Sheriff Tiraspol (Moldova)/FC St. Gallen 1879 (Elveţia)
FK Auda (Letonia)/FC Dinamo City (Albania) - FC Pafos (Cipru)/RB Salzburg (Austria)
FC Noah (Armenia)/FC Sion (Elveţia) - AFC Ajax Amsterdam (Olanda)/Shelbourne FC (Irlanda)
SC Braga (Portugalia)/FC Dinamo Minsk (Belarus) - Beitar Ierusalim FC (Israel)/FK Austria Viena (Austria)
FC Twente Enschede (Olanda)/FC DAC 1904 Dunajska Streda (Slovacia) - FC Dinamo Kiev (Ucraina)/Qarabag FK (Azerbaidjan)
Getafe CF (Spania) - FK Partizan Belgrad (Serbia)/FC Tobol Kostanai (Kazahstan)
FC Lugano (Elveţia)/NSI Runavik (Feroe) - Maccabi Tel Aviv FC (Israel)/PFC ŢSKA Sofia (Bulgaria)

 

Editor : S.S.

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