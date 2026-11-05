Fotbalistele ameninţă cu acţiuni în justiţie dacă FIFA nu le va acorda premii „egale şi proporţionale” cu ale bărbaţilor la CM 2027

Un grup de jucătoare ar putea iniţia o acţiune în justiţie împotriva FIFA, în cazul în care forul fotbalistic mondial nu garantează premii proporţional egale cu cele acordate în cadrul turneului masculin, la Cupa Mondială feminină, programată vara viitoare în Brazilia, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres.

Sindicatul jucătoarelor - FIFPRO - şi reprezentanţi din 45 de ţări au solicitat, în septembrie, o remunerare egală, potrivit unei scrisori consultate de The Athletic.

Printre semnatari se numără jucătoare din Spania, Anglia şi Statele Unite, precum şi altele care fac parte din actualul top 10 al clasamentului mondial feminin.

În 2023, Gianni Infantino şi-a stabilit obiectivul de a atinge egalitatea de remunerare până în 2027. Cu toate acestea, nu a fost încheiat niciun acord obligatoriu cu sindicatul jucătoarelor.

Scrisoarea solicită, în mod specific, premii care să fie „egale şi proporţionale” cu cele de la Cupa Mondială masculină, cu o garanţie minimă de 30% pentru participantele la competiţia feminină.

„Ne dorim să lăsăm fotbalul feminin într-o stare mai bună decât cea în care l-am găsit”, scriu jucătoarele, exprimându-şi dorinţa de a asigura condiţii mai bune pentru generaţiile viitoare.

Surse din cadrul sindicatului au indicat pentru The Athletic că sunt pregătite să recurgă la acţiuni în justiţie dacă nu există un „angajament clar faţă de egalitatea de gen”.

Acestea solicită negocieri transparente, la care să participe FIFPRO, în locul impunerii unei persoane de către FIFA.

La rândul său, FIFPRO a efectuat propriile investigaţii juridice cu privire la acest conflict legat de remuneraţie, ca parte a procesului de „verificare prealabilă”.

Cupa Mondială feminină se va desfăşura în perioada 24 iunie - 25 iulie 2027.

Editor : B.P.