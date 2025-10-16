Fotbalistul care acuza vaccinurile anti-Covid că i-au provocat accidentările a pierdut procesul împotriva Pfizer şi Federaţiei Franceze

Fostul fotbalist al echipei Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo (30 de ani), cu 141 de meciuri la profesionişti şi 2 selecţii în echipa Franţei U20, şi-a încheiat prematur cariera în 2024, la doar 29 de ani, după mai multe accidentări.



După cum a dezvăluit France Bleu Mayenne, el a decis să dea în judecată compania Pfizer, producătorul vaccinurilor anti-Covid, acuzând-o că este responsabilă pentru problemele sale. El a dat în judecată şi Federaţia Franceză de Fotbal (FFF), reproşându-i că a recomandat fotbaliştilor profesionişti să se vaccineze, scrie News.ro.

Fumu Tamuzo s-a vaccinat în iulie şi august 2021 şi s-a accidentat de mai multe ori: tendinopatie la genunchiul stâng, ruptură de tendon ahilian, fisură de menisc. Astfet, kinetoterapeutul său a emis ipoteza că durerile sale ar putea fi legate de „Covid lung” sau de vaccinul în sine.

El a intentat atunci o acţiune în justiţie, solicitând numirea unui expert medical judiciar şi angajând serviciile unui avocat din Marsilia, Éric Lanzarone, cunoscut la nivel local pentru că a dat în judecată laboratoarele farmaceutice.

Pfizer a negat orice responsabilitate, argumentând că afecţiunile musculo-scheletice sunt „clasice” în rândul fotbaliştilor şi că niciunul dintre medicii lui François-Xavier Fumu Tamuzo nu a pus la îndoială vaccinarea. Argumente cu care s-au aliniat judecătorii în prima instanţă: „Atribuirea acestor afecţiuni vaccinării (...) efectuate cu câteva săptămâni înainte de apariţia primelor simptome şi fără a se justifica detaliile activităţii sportive a persoanei în cauză în această perioadă, pare pur ipotetică. ”

„Niciunul dintre elementele prezentate în cadrul dezbaterilor nu permite stabilirea existenţei unei greşeli din partea FFF sau a laboratoarelor”, au concluzionat magistraţii, în noiembrie 2024. Fotbalistul a insistat şi a pierdut din nou în apel, ceea ce părea destul de inevitabil, având în vedere motivarea ordonanţei pronunţate în primă instanţă în procedura de urgenţă. „Singurul criteriu al temporalităţii nu poate fi suficient pentru a face credibilă, dincolo de simpla ipoteză, legătura de cauzalitate între patologii şi vaccinarea” fotbalistului, se arată într-o hotărâre pronunţată la 2 octombrie 2025.

Sprijinul unui prezentator binecunoscut al PAF nu a avut niciun efect. „Îndoielile sale sunt, în opinia mea, destul de legitime”, a declarat Gilles Verdez în aprilie 2024, prezentând cazul în emisiunea TPMP. „Sunt de acord cu el”, i-a răspuns Cyril Hanouna.

Editor : A.P.