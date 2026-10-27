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Fotbalistul englez Harry Kane a câştigat Balonul de Aur. Care au fost cei 10 jucători finaliști și întreg clasamentul 

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Harry Kane. Foto: Profimedia
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Fotbalistul englez al echipei Bayern Munchen, Harry Kane, a câştigat Balonul de Aur, luni seară, la gala de la Londra.

Kane a mai câştigat luni seară şi premiul pentru cel mai bun atacant, relatează News.ro. 

Golgheterul echipei Bayern Munchen a devenit al cincilea englez care obţine trofeul şi primul după Michael Owen, în 2001. Primul a fost Stanley Matthews (1956), iar apoi au urmat Bobby Charlton (1966) şi Kevin Keegan (1978, 1979).

Kane (33 ani) a marcat în sezonul trecut 73 de goluri în 65 de meciuri, adăugând şi 8 assist-uri, pentru club şi echipă naţională, trecându-şi în palmares titlul, Cupa Germaniei şi Supercupa Germaniei cu Bayern, precum şi medalia de bronz cu naţionala Angliei la Cupa Mondială 2026.

Francezul Kylian Mbappe (Real Madrid) şi spaniolul Lamine Yamal (FC Barcelona) au completat podiumul, notează Agerpres.

Cu 36 de goluri în Bundesliga, Kane a încheiat stagiunea precedentă din postura de golgheter şi şi-a adjudecat şi „Gheata de Aur”, pentru cel mai bun marcator european. De asemenea, la gala „Balonul de Aur” a obţinut trofeul Gerd Muller, pentru cel mai bun marcator al sezonului.

În Liga Campionilor a marcat 14 goluri, fiind devansat doar de Kylian Mbappe (15 goluri).

Premiul a fost înmânat de brazilianul Ronaldo, câştigător al trofeului în 1997 şi 2002. 

Anul trecut, Balonul de Aur a fost câştigat de Ousmane Dembele, de la Paris Saint-Germain.

Cei zece jucători rămaşi în cursă pentru trofeu, înaintea anunţului, au fost Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Rodri, Fabian Ruiz şi Lamine Yamal.

Clasamentul Balonului de Aur de la locul 11:

11 - Jude Bellingham (Real Madrid/Anglia)

12 - Pau Cubarsi (FC Barcelona/Spania)

13 - Achraf Hakimi (PSG/Maroc)

14 - Vitinha (PSG/Portugalia)

15 - Declan Rice (Arsenal/Anglia)

16 - Ferran Torres (FC Barcelona şi PSG/Spania)

17 - Vinicius (Real Madrid/Brazilia)

18 - Marc Cucurella (Chelsea şi Real Madrid/Spania)

19 - João Neves (PSG/Portugalia)

20 - Willian Pacho (PSG/Ecuador)

21 - Gabriel (Arsenal/Brazilia)

22 - Lautaro Martinez (Inter Milano/Argentina)

23 - Nuno Mendes (PSG/Portugalia)

24 - Luis Diaz (Bayern München/Columbia)

25 - Marquinhos (PSG/Brazilia)

26 - Dayot Upamecano (Bayern München/Franţa)

27 - Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia)

28 - Julian Quinones (Al-Qadsiah/Mexic)

29 - William Saliba (Arsenal/Franţa) şi Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal).

Editor : Liviu Cojan

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