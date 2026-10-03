Fraza repetată de trei ori de Ianis Hagi după meciul dezastruos de vineri cu Polonia

Căpitanul naționalei de fotbal, Ianis Hagi, a părut foarte afectat de rezultatul dezastruos al meciului de vineri cu Polonia, încheiat cu un umilitor 6-o. Fiul selecționerului a spus că este un moment trist pentru echipa naţională. Ianis Hagi a repetat de trei ori, în cadrul declarației de la finalul meciului, că „trebuie să ne gândim în ce direcție vrem să mergem”, scrie digisport.ro.

Ianis Hagi a spus că îşi asumă responsabilitatea pentru evoluţia naționalei, ținând cont că este unul dintre liderii echipei.

„E un moment foarte trist, unde trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare, începând cu mine până la ultimul de la națională, și să ne gândim în ce direcție vrem să mergem.

În primul rând, suntem împreună la bine și la greu. Responsabilitatea, clar, ieșind primul pe teren, e a mea. Apoi, toți, la bine și la greu, vom fi împreună. Trebuie să o scoatem la capăt.

Am mai avut un episod, tot așa. Am pierdut în Spania, în deplasare, tot cu un rezultat asemănător. Am reușit, într-un final, să redresăm lucrurile, să punem naționala pe picioare, să facem fanii mândri. E responsabilitatea noastră, ține de noi, de personalitatea noastră, de curajul și încrederea noastră să ieșim.

Trebuie să luăm o decizie și să vedem pe ce drum o luăm. Presiune pe mine? E pentru toată lumea, cu atât mai mult când știi că ai făcut și bine, că ai plâns pentru națională, fiind aici de 8 ani. Clar, durerea e mare, dar, cum am spus, capul jos și la muncă.

Trebuie să ne gândim în ce direcție vrem să mergem. Cum am spus, am ieșit azi primul pe teren. Prima responsabilitate și presiunea va fi întotdeauna pe primul care iese pe teren, dar, în același timp, încrederea și curajul pleacă de la mine, de la liderii acestui grup, cei cu experiență, stafful tehnic de acum și din anii precedenți.

Noi trebuie să o scoatem la capăt. Mesaj pentru fani? O seară tristă și depinde de noi să o scoatem la capăt, să găsim o soluție”, a declarat Ianis Hagi.

Naționala României are următorul meci în Liga Națiunilor luni, 5 ocotmbrie, când întâlnește Suedia, într-un meci care va avea loc de la 21:45 pe Arena Națională din București.

Editor : B.E.