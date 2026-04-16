FRF a decis începerea negocierilor cu Gică Hagi pentru postul de selecționer. Anunțul ar putea fi făcut chiar săptămâna viitoare

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a luat astăzi câteva decizii, cea mai importantă fiind începerea negocierilor cu Gică Hagi pentru a prelua naționala.

„FRF mandatează cu unanimitate de voturi Președintele FRF pentru a negocia cu domnul Gheorghe HAGI contractul pentru funcția de selecționer”, arată un comunicat al federației.

„De-a lungul timpului ne-am dorit să lucrăm cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate, nu s-a putut. Acum considerăm că este o oportunitate reală.

Prima discuție am avut-o chiar după Comisia Tehnică. Apoi, am suspendat totul (n.r. după moartea lui Mircea Lucescu). Ieri am mai avut o discuție cu dumnealui.

Astfel, în următoarele zile o să va comunicăm mai multe detalii. Dacă vom ajunge la un consens, o să stabilim și o conferință de presă de prezentare.

Nu știm dacă există vreun impediment sau nu. Din câte se pare, nu există. El s-a aflat într-un conflict de interese la Farul, dar s-a finalizat. Este o fereastră de oportunitate să se întoarcă la națională.

De-a lungul timpul, relația noastră a devenit din ce în ce mai bună. Permanent l-am regăsit ca fiind foarte pasionat și foarte determinat de ceea ce face. Sunt încrezător că e cea mai bună opțiune. Obiectivul pe care îl avem e să finalizăm săptămâna viitoare aceste discuții.

Am primit o listă de propuneri, iar numele lui Hagi a fost primul. A fost cel mai preferat de cei din Comisia Tehnică”, a declarat Răzvan Burleanu, scrie DigiSport.

Dacă negocierile vor fi încheiate cu succes, Gică Hagi va prelua al doilea mandat la cârma echipei naționale de fotbal a României.

Primul a fost început în 2001, în luna septembrie, dar încheiat după doar două luni. Atunci, Gică Hagi a pregătit echipa națională în patru meciuri.

Două au fost în preliminarii pentru Cupa Mondială, 2-0 cu Ungaria și 1-1 cu Georgia, iar celelalte două în barajul cu Slovenia, pierdut după 1-2 în deplasare și 1-1 la București

 

 

