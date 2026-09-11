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FRF introduce „Cartonaşul negru”. Când se aplică noua procedură disciplinară. „E singura federaţie din lume care face asta”

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minge fotbal stadion
Foto: Getty Images
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În aceste cazuri, arbitrul va aplica succesiv următoarele măsuri: În ce situaţii se aplică noua procedură disciplinară Platforma B.R.A.V.O. îşi continuă misiunea

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, vineri, că introduce Cartonaşul negru pentru combaterea comportamentului abuziv în fotbalul juvenil.

Fotbalul trebuie să rămână un joc, un spaţiu al bucuriei şi dezvoltării sănătoase pentru copii. Federaţia Română de Fotbal continuă prin platforma B.R.A.V.O. demersurile pentru combaterea unuia dintre cele mai dureroase „faulturi” din fotbalul juvenil: bullying-ul şi presiunea exercitată de părinţii şi spectatorii din tribune.

După ce în 2024, au fost adoptate modificări semnificative ale Regulamentului Disciplinar, având ca scop combaterea abuzurilor din partea antrenorilor în fotbalul românesc, când s-au introdus amenzi cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei şi chiar suspendarea licenţei pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani, FRF şi-a îndreptat atenţia şi spre părinţii tinerilor jucători.

Începând din acest sezon, Federaţia Română de Fotbal introduce o nouă procedură disciplinară pentru competiţiile de juniori (categoriile de vârstă U7-U16), aducând un element de premieră în fotbal: Cartonaşul negru. Decizia a fost adoptată pe 11 septembrie 2026, în Comitetul de Urgenţă al FRF, şi este deja prevăzută în regulamentele competiţionale dedicate copiilor şi juniorilor.

Prin această măsură, FRF devine singura federaţie de fotbal din lume care introduce un cartonaş destinat exclusiv sancţionării comportamentului inadecvat al spectatorilor din tribune.

Pentru FRF, mesajul este unul clar: copiii nu trebuie să fie victimele ambiţiilor, presiunilor sau frustrărilor adulţilor din tribune.

Cartonaşul negru este semnalul vizual prin care arbitrul comunică, fără echivoc, că un meci este oprit definitiv din cauza comportamentului neadecvat al spectatorilor sau părinţilor. Comportamentul abuziv nu afectează doar desfăşurarea unui meci, ci poate avea consecinţe directe asupra copiilor şi a întregii echipe.

Procedura în trei paşi ca urmare a comportamentului abuziv

Noua procedură se aplică atunci când arbitrul constată un comportament neadecvat al spectatorilor sau părinţilor, ori este informat cu privire la acesta de al patrulea oficial, dacă există, sau de un alt oficial de joc.

În aceste cazuri, arbitrul va aplica succesiv următoarele măsuri:

Pasul 1 - Avertismentul
Arbitrul opreşte temporar meciul şi solicită antrenorilor să discute direct cu propriii suporteri sau părinţi pentru ca derapajele să înceteze imediat. Acolo unde există staţie de amplificare, se vor face şi anunţuri către spectatori.

Pasul 2 - Suspendarea temporară a meciului timp de 10 minute
Dacă comportamentul continuă, arbitrul suspendă meciul pentru 10 minute şi trimite echipele la vestiare. În tot acest timp, antrenorii vor încerca din nou aplanarea acestor derapaje venite din partea spectatorilor.

Pasul 3 - Afişarea Cartonaşului negru şi oprirea definitivă a meciului
Dacă, după reluarea jocului, comportamentul abuziv persistă, arbitrul fluieră sfârşitul meciului. Partida este oprită definitiv şi nu mai poate fi reluată.

În acest ultim caz, arbitrul arată Cartonaşul negru, care marchează vizual decizia de oprire definitivă a partidei.

Este, practic, semnalul că limita a fost depăşită. În situaţia în care măsurile de remediere nu duc la încetarea comportamentului abuziv, meciul nu mai poate continua, iar arbitrul va arăta Cartonaşul negru pentru a marca oficial şi vizibil finalul partidei.

În ce situaţii se aplică noua procedură disciplinară

Noua procedură vizează comportamentele neadecvate ale părinţilor şi spectatorilor îndreptate asupra copiilor, membrilor staffurilor celor două echipe, arbitrilor, oficialilor de joc sau altor părinţi şi spectatori. În această categorie intră, fără ca lista să se limiteze la acestea:

abuzarea verbală, prin jigniri sau injurii, precum şi lovirea ori bruscarea propriilor copii;

abuzarea verbală, lovirea sau bruscarea membrilor staffului propriei echipe;

abuzarea verbală, lovirea sau bruscarea jucătorilor ori a membrilor staffului echipei adverse;

contestarea permanentă, abuzarea verbală, lovirea sau bruscarea arbitrilor şi a oficialilor de joc;

conflictele verbale sau fizice cu alţi părinţi ori spectatori.

Lista completă a comportamentelor care intră sub incidenţa noii proceduri poate fi consultată în Regulamentul Disciplinar al FRF, în forma actualizată.

Toate cele 130 de academii din Clasificarea Academiilor au primit din partea FRF un kit care conţine: banner, afişe cu reguli de conduită pentru părinţi şi flyere cu explicarea procedurii în 3 paşi.

Platforma B.R.A.V.O. îşi continuă misiunea

Noua măsură face parte dintr-un demers mai amplu al FRF de a transforma fotbalul juvenil într-un mediu mai sigur şi mai sănătos pentru copii. În 2025, Federaţia a lansat platforma B.R.A.V.O. - Bucurie, Respect, Afecţiune, Voinţă şi Optimism, un proiect-umbrelă dedicat combaterii presiunii, bullying-ului şi lipsei de susţinere cu care se pot confrunta copiii în sport.

Prima campanie a platformei, "Vestiarul generaţiei pe care nu o vrea nimeni", a atras atenţia asupra cuvintelor şi etichetelor negative pe care copiii le aud de pe marginea terenului şi asupra felului în care acestea le pot influenţa experienţa sportivă. Campania a transformat vestiarul într-un spaţiu simbolic al acestei probleme, în care tricourile copiilor au purtat, în locul numelor, apelativele negative pe care aceştia le aud de la părinţi şi spectatori. În plus, fiecare grupă de copii sau juniori, de la fiecare academie de fotbal, a fost obligată să aibă un "părinte căpitan", care să susţină un curs de safeguarding şi care are rolul de a monitoriza şi controla activitatea părinţilor de la grupa respectivă.

Apoi, din sezonul precedent, FRF a implementat Silent Day în competiţiile U13 şi U14, competiţii în care rezultatele meciurilor nu sunt contabilizate. De două ori pe an, părinţii şi antrenorii nu au voie să se facă auziţi. Scopul "Silent Day" este de a oferi copiilor un spaţiu liber de presiune, în care să se bucure de joc, să ia decizii şi să se exprime fără teama evaluării constante din tribune sau de pe margine.

Prin măsurile introduse în regulament, FRF continuă această misiune şi trece de la conştientizare la acţiune concretă: atunci când comportamentul adulţilor depăşeşte limita, jocul copiilor se opreşte, subliniază federaţia.

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Editor : S.S.

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