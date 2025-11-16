Live TV

FRF sesizează FIFA, după scandările fanilor gazdă de la Bosnia - România. Ce acuzații i se aduc arbitrului

jucatori romani dupa meciul cu bosnia
FRF a condamnat comportamentul ultrașilor români care au afișat banner-ul „Mladic, erou european, a redus musulmanii la zero”

România a pierdut în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, scor 1-3, în preliminariile CM 2026, la capătul unui meci marcat de mai multe situații care nu fac cinste fotbalului.

După banner-ul reprobabil afișat de ultrașii români la Belgrad, bosniacii ne-au huiduit imnul și au scandat în repetate rânduri „Țiganii, țiganii”. Ca urmare a acestor scandări xenofobe, Federația Română de Fotbal a decis să sesizeze Comisia de Disciplină din partea FIFA, lucru anunțat printr-un comunicat oficial, relatează Digi Sport.

Mai mult, oficialii FRF au scos în evidență și faptul că Michael Oliver a ignorat întreaga procedura care trebuie demarată în acest caz, oprindu-se la primul pas. Centralul a decis să nu acționeze după ce i s-a comunicat că scandările xenofobe au continuat în tribunele arenei.

„Din păcate, partida de aseară a oferit tot ceea ce fotbalul ar trebui să evite. Și încă peste măsură. Prin organizarea ei și prin comportamentul suporterilor gazdă, meciul nu doar că nu a făcut cinste celui mai iubit sport de pe planetă, dar a reușit să transforme un eveniment sportiv într-o demonstrație despre cum nu ar trebui să arate fotbalul modern!

UEFA și FIFA au adoptat, de ani buni, un rol clar de vectori ai schimbării sociale, la nivel european, respectiv mondial, promovând incluziunea, diversitatea și combaterea fermă a discriminării, anunțând toleranță zero pentru astfel de incidente.

Ne-ar fi plăcut ca aceste principii să fi fost vizibile aseară, pe stadion, poate chiar aplicate, dar scandările fanilor gazdă nu au avut nimic în comun cu fotbalul și valorile sale. Pentru că deși ne dorim stadioane sigure, civilizate și curate, în care competiția să rămână în teren, iar rivalitatea să se oprească la nivelul înțelept al umorului sau al fair-play-ului, aseară am asistat la contrariu. Și, cu toate că fotbalul poate crea magie, nu are puterea de a transforma lipsa de respect în pasiune autentică.

Scandările xenofobe s-au auzit încă de la încălzire, iar momentul intonării imnului României, care ar trebui să fie un act de respect reciproc între națiuni, a fost întâmpinat cu huiduieli puternice, atât de zgomotoase încât imnul aproape că nu s-a mai auzit în arena din Zenica. Regretăm profund această atitudine, cu atât mai mult cu cât respectarea simbolurilor naționale este un gest elementar de fair-play.

Xenofobismul din tribune a continuat pe durata meciului, iar scandările au fost identificate inclusiv de arbitrul partidei, Michael Oliver, chiar dacă acest lucru s-a petrecut abia în minutul 55 și doar după ce team managerul echipei noastre i-a semnalat în mod repetat situația.

Astfel, în timpul întreruperii provocate de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul central a anunțat declanșarea procedurii în trei pași, discutând cu ambii căpitani, cu antrenorii și solicitând match managerului efectuarea unui anunț oficial pentru oprirea scandărilor. Anunțul a fost, într-adevăr, realizat (exclusiv în limba locală!), fiind întâmpinat cu fluierături care au confirmat, fără echivoc, că mesajul a fost receptat de public.

Spre finalul partidei, aceleași scandări xenofobe au fost reluate din anumite sectoare, moment în care al patrulea oficial a fost informat din nou și, la rândul lui, i-a transmis centralului situația. Acesta a ales să nu intervină. Deși s-a insistat și i s-a repetat că încă se scandează, nu a existat nicio reacție din partea domnului Oliver. Toate aceste aspecte au fost comunicate observatorului de joc după fluierul final, însă raportul acestuia nu este cunoscut în prezent.

Din acest motiv, nu știm nici cauza oficială pentru care, la finalul partidei, suporterii români au fost evacuați într-un mod agresiv din stadion, într-o manieră care a semănat mai degrabă cu o procedură de evacuare de urgență decât cu încheierea unui eveniment sportiv. Regretăm profund modul în care fanii români au fost tratați și considerăm că orice măsură de evacuare trebuie să respecte demnitatea spectatorilor, indiferent de scor, țară, stadion sau nivelul de tensiune acumulat.

Federația Română de Fotbal, prin departamentul juridic, pregătește o sesizare către Comisia de Disciplină FIFA, reclamând organizarea partidei, infrastructura teribilă a stadionului, dar, mai ales, comportamentul suporterilor gazdă!

Menționăm că, deși nu există o procedură concretă în regulamentul FIFA în acest sens, juriștii FRF fac tot posibilul pentru a aduna dovezi și pentru a identifica o cale procedurală care să determine organismele jurisdicționale ale FIFA să ia măsurile necesare pentru ca astfel de momente să nu mai existe pe stadioanele de fotbal, cu atât mai mult la cel mai înalt nivel, în partidele de calificare la cea mai mare competiție fotbalistică din lume, Campionatul Mondial de fotbal!”, se arată în comunicatul FRF.

FRF a condamnat comportamentul ultrașilor români care au afișat banner-ul „Mladic, erou european, a redus musulmanii la zero”

„Federația Română de Fotbal a luat act, cu regret, și de gestul câtorva suporteri români care, aflați în drum spre Bosnia și Herțegovina, au afișat un mesaj jignitor ce evoca un comandant militar condamnat pentru crime împotriva umanității. Respingem categoric și cu fermitate un astfel de comportament, care nu reprezintă nicidecum spiritul suporterilor români și nici valorile pe care dorim să le promovăm.

Astfel de manifestări, la fel ca și cele ale fanilor gazdă de la Zenica, sunt complet incompatibile cu ceea ce fotbalul ar trebui să ofere: respect și fair-play. Amintim că marți, la meciul România – San Marino, FRF va implementa campania „Fotbalul unește! Respectă jocul, respectă oamenii!”, o inițiativă națională dedicată combaterii discriminării și rasismului.

Prin această acțiune, ne propunem să prevenim orice formă de discriminare – fie ea etnică, rasială, religioasă, politică, de gen sau legată de orientarea sexuală – și să transmitem un mesaj simplu, dar necesar: fotbalul trebuie să rămână un spațiu al unității și al respectului reciproc”, mai menționează federația.

În încheiere, FRF își reafirmă angajamentul ferm pentru eliminarea oricărei forme de discriminare din fotbal și va face tot ce îi stă în putință pentru acest lucru, indiferent de natura acesteia și indiferent dacă are loc la nivel național sau internațional.

