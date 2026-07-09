Gabriel Mureșan, fost fotbalist al Naționalei și primar al unei localități din Mureș, a murit înecat, la 44 de ani. Mesajul FRF

Gabriel Mureșan, fost internațional român și de trei ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat, la vârsta de doar 44 de ani. Fostul mijlocaș al Naționalei, devenit primar, s-ar fi înecat într-un lac din județul Mureș.

Potrivit presei locale din Mureș, Gabi Mureșan s-ar fi înecat într-un lac aflat între localitatea Șaeș și Apold, din județul Mureș. Pompierii au fost chemați de urgență pentru a-l căuta, însă abia după câteva ore trupul fostului mare fotbalist a fost găsit.

Medicii sosiți la fața locului au încercat să-l resusciteze și l-au transportat la unitatea de primiri urgențe Târgu Mureș, însă, din păcate, fotbalistul nu a mai putut fi salvat.

Gabriel Mureșan, fost internațional român și jucător important în perioada de glorie a clubului CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani. Anunțul tragic a fost făcut chiar de către primăria din Apold, acolo unde fostul mare fotbalist era primar de mai mulți ani.

„Astăzi trăim cu toţii o mare durere. Primăria comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au preţuit. (...) Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea şi îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni şi pentru comuna Apold”, a anunţat primăria pe Facebook.

Federaţia Română de Fotbal a a transmis de asemenea un mesaj de condoleanţe după moartea lui Mureșan.

„Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Gabriel Mureşan. Dumnezeu să-l odihnească!”, notează frf.ro.

Născut pe 13 februarie 1982 la Sighişoara, Mureşan a evoluat în 9 meciuri pentru echipa naţională. La CFR Cluj, el a jucat timp de 6 sezoane, în perioada 2007-2013, timp în care a adunat 135 de meciuri, câştigând de trei ori Cupa României (2008, 2009 şi 2010) şi de două ori campionatul (2008 şi 2010). De asemenea, a mai evoluat la Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa, Tom Tomsk şi ASA Târgu Mureş.

Editor : M.B.