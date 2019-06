Florinel Coman, după „dubla” din victoria cu Anglia: Nu am mai trăit niciodată aşa ceva

România U21 a învins Anglia U21, scor 4-2, în al doilea meci de la Campionatul European de tineret, iar George Pușcaș și Ianis Hagi au vorbit imediat, la TVR, după succesul imens înregistrat la Cesena, care îi duce pe tricolori foarte aproape de semifinalele turneului final.

„Am rămas fără voce. Prea multe emoții trăite, nu mă gândeam niciodată că o să marcăm patru goluri. Nu știu ce să vă zic, s-au văzut emoțiile jucătorilor, românilor. Cred că s-a descoperit o nouă generație de fier. Când am început să marcăm cred că s-au descoperit resursele. Alergasem toți foarte mult. Pur și simplu, din adrenalina avută cred că niciunul dintre noi nu a vrut să iasă de pe teren”, a declarat Pușcaș, potrivit Mediafax.

Ianis Hagi, după victoria cu Anglia U21: Au trecut doar două meciuri, mai avem destule resurse

„Gândul nostru a fost să câștigăm meciul. Un egal îi scotea din calcule pe ei, dar ne făceau și nouă viața grea cu Franța. Când ai speranțe că se poate câștiga meciul, mergi până la capăt. Încerci să marchezi acel gol în plus și să ieși învingător. Au trecut doar două meciuri, mai avem destule resurse. Îl știu pe Coman de la 11 ani, știu ce talent are. Sezonul acesta la FCSB a fost unul incredibil. Vreau să-l văd mai sus pentru că merită, muncește și își vede de treaba lui. Este un copil talentat, care, ca și noi toți, trage până la capăt. Nu contează cine începe, contează cine termină. Trebuie să aduci acel plus fizic, mental și tactic”, a declarat Ianis Hagi.

Florin Coman: Nu am mai trăit niciodată aşa ceva

Florin Coman, fotbalistul care a realizat o „dublă”, a comentat. „A fost un meci foarte greu, am reuşit să câştigăm din fericire. Un joc cu intensitate mare şi ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Simţeam că suntem împinşi de public de la spate, după ce am primit goluri atât de repede, venite după ce noi marcam. Nu am mai trăit aşa ceva niciodată. Rezultatul e cel mai important, a venit timpul să fim răsplătiţi. Ne mai bucurăm diseară, dar după ne gândim la meciul cu Franţa”.

România a învins incredibil Anglia, scor 4-2, după un final dramatic. Puşcaş a deschis scorul în minutul 76, Gray a egalat în 79, Hagi a înscris în 85, Abraham a egalat în 86, iar Florinel Coman a închis jocul cu două goluri înscrise în minutele 88 şi 90+3.

Urmează meciul cu Franţa pentru tricolori, pe 24 iunie, de la ora 22:00, care au 6 puncte după două meciuri.

Clasamentul grupei C:

1. România U21 - 6p

2. Franța U21 - 3p

3. Anglia U21 - 0p

4. Croația U21 - 0p

Au mai rămas de disputat:

Franța - Croația - 21 iunie, ora 22:00

România - Franța - 24 iunie, ora 22:00

Anglia - Croația - 24 iunie, ora 22:00