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Gheorghe Hagi, după dezastrul cu Polonia: „Am intrat moi de la vestiare. Principalul vinovat sunt eu”. Ce spune despre demisie

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Gheorghe Hagi. Foto: Profimedia
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Din articol
Ianis Hagi: Trebuie să ne gândim foarte serios unde vrem să mergem Andrei Raţiu: Am făcut o primă repriză bună, putem să rămânem cu asta şi să învăţăm din ce s-a întâmplat Radu Drăguşin: O să încercăm să spălăm ruşinea cu Suedia

Gheorghe Hagi, selecţionerul naţionalei României, şi-a asumat vineri seară înfrângerea cu Polonia de la Varşovia, 0-6 în Liga Naţiunilor.

„Lucrurile au mers bine până la pauză. La vestiare am discutat cum să facem bine repriza a doua, să lucrăm bine defensiv, mai vertical în faţă, dar imediat s-a rupt totul. Am intrat poate prea încrezători. În zece minute s-au înscris goluri şi totul s-a dărâmat. Un rezultat dur, ne doare. În fotbal totul merge înainte, trebuie să o luăm de la capăt. Să strângem rândurile. După asta vor exista evaluări. E o înfrângere care ne doare.

Nu are rost să vorbim despre aceste lucruri (n.r. - o eventuală demisie). Durerea este prea mare. Ne gândim numai la meciul cu Suedia, nu există alte gânduri.

Eu sunt antrenorul principal, eu sunt de vină, în primul rând. Tactic, eu am făcut lucrurile. Ca echipă nu am reacţionat bine. Ne trebuia energie multă, nu am putut să o facem. Am intrat moi de la vestiare. Echipa nu reacţionează, când iei patru goluri acasă şi şase în deplasare e clar că principalul vinovat sunt eu.

Ştiam că avem echipe foarte bune în grupă, am crezut acest lucru. Acum e de reflectat dacă am făcut bine, poate lotul trebuia să fie mai strâns. Acest schimb mi-a mers în vară, acum s-a dovedit că e un eşec. Eu sunt de vină, eu am făcut această planificare şi mi-o asum. Vreau, nu vreau mâine trebuie să mă trezesc optimist, e meciul cu Suedia şi trebuie să aducem o victorie.

Îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, dar trebuie să învăţ din această lecţie. Cred că dacă rămâneam în 11 jucători arătam bine, planul era bun”, a declarat selecţionerul Gheorghe Hagi, potrivit News.ro.

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Ianis Hagi: Trebuie să ne gândim foarte serios unde vrem să mergem

Ianis Hagi, jucătorul echipei naţionale, a fost marcat foarte tare de înfrângerea suferită vineri, la Varşovia, 0-6 cu reprezentativa Poloniei.

„E un moment foarte trist, unde să reflectăm, să ne uităm în oglindă şi începând cu mine, până la ultimul de la echipa naţională şi ne gândim serios unde vrem să mergem.

În primul rând suntem şi la bine şi la greu împreună, responsabilitatea este în primul rând a mea. Trebuie să o scoatem la capăt. Ţine de noi să ieşim din asta, de personalitatea noastră şi de încrederea noastră.

Presiunea e pentru toată lumea, cu atât mai mult când ai făcut şi bine, când ştii că ai plâns pentru echipa naţională. Capul jos şi la muncă, trebuie să vedem unde vrem să mergem. Am ieşit primul pe teren şi responsabilitatea e a mea. Noi trebuie să o scoatem la capăt. Trebuie să găsim o soluţie”, a declarat Ianis Hagi.

Andrei Raţiu: Am făcut o primă repriză bună, putem să rămânem cu asta şi să învăţăm din ce s-a întâmplat

Andrei Raţiu a declarat după înfrângerea extrem de dură a tricolorilor, că România nu a putut face faţă polonezilor cu un jucător în minus şi trebuie să înveţe din ce s-a întâmplat.

„Cred că am făcut o primă repriză bună. Să jucăm cu un om în minus nu ne-a ajutat. După, în a doua repriză, s-a văzut, dacă am pierdut şi nu am fost capabili să ţinem scorul. Bineînţeles că responsabilitatea este toată a noastră. Au fost mai buni decât noi. Cu jucător în minus nu s-a putut, nu am câştigat duelurile, au fost mai buni. Am făcut o primă repriză bună, putem să rămânem cu asta şi să învăţăm din ce s-a întâmplat”, a spus Raţiu la Antena 1, potrivit News.ro.

Radu Drăguşin: O să încercăm să spălăm ruşinea cu Suedia

Radu Drăguşin a declarat după meci că naţionala va încerca să „spele ruşinea” la meciul cu Suedia.

„Nu sunt multe de spus, sunt dezamăgit de cum am jucat faza, de faptul că am lăsat echipa în 10. A cântărit mult în rezultatul final. Un moment dificil, cu siguranţă, multe cuvinte nu sunt de spus. E greu când eşti în 10, băieţii au încercat o treabă foarte dificilă. Trebuie să ieşim din acest moment, cu muncă, să acceptăm situaţia. Să ne asumăm responsabilitatea, împreună, cu Mister, avem în continuare încredere în el, eu doar aşa o văd.

E a noastră responsabilitatea, suntem o echipă atât când sunt momente frumoase, dar şi seri din acestea. Ne-am dezamăgit suporterii, le cerem scuze. Trebuie să o luăm de la capăt, să ne punem în valoare calităţile. Astfel de momente ne dau ocazia de a reflecta, de a înţelege ce am greşit, de a fi mai hotărâţi şi încrezători în ceea ce facem.

Înţelegem supărarea, dezamăgirea, suntem şi noi foarte supăraţi şi dezamăgiţi de cum ne-am prezentat astăzi, pot să-i rog pe suporteri să ne susţină, o să încercăm să spălăm ruşinea cu Suedia”, a spus Radu Drăguşin pentru AS.ro, citată de News.ro.

Editor : Liviu Cojan

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