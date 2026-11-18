Gheorghe Hagi, selecţionerul naţionalei României, crede că echipa se află pe un drum bun şi o spune clar: trebuie să câştigăm barajul!

„Meci echilibrat, ambele echipe au căutat să câştige, ambele au avut ocazii. Din păcate, am pierdut, dar cred că meritam mai mult. Mulţumit de jocul echipei, şi ofensiv, şi defensiv. Mai avem de învăţat, probabil, cum să gestionăm meciurile din deplasare mult mai bine şi probabil va veni şi victoria în deplasare. Raţiu trebuia să degajeze, până atunci a făcut un meci bun. Trebuie să fim mai atenţi la astfel de faze.

Ştim cum să mergem înainte, a fost un progres de la meci la meci şi putem merge înainte cu încredere. Nici nu mă gândesc la barajul din martie. Trebuie neapărat să câştigăm. Dar mai avem timp până atunci. Întotdeauna echipa naţională rămâne deschisă pentru fiecare. Uşor, uşor cred că reuşim să facem o treabă bună”, a declarat Hagi la Antena 1, potrivit News.ro.

Echipa naţională a României a pierdut marţi seara, în deplasare, scor 2-1, cu reprezentativa Bosniei, în ultimul meci din grupa a 4-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor.

România va juca, în primăvară, în barajul de menţinere în Liga B din Nations League.

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Editor : Liviu Cojan