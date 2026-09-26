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Gheorghe Hagi, după meciul Suedia - România: Per total e o înfrângere, nu ne convine, dar asta e. Rămânem optimişti

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Gheorghe Hagi. Foto: Inquam Photos / Ștefan Constantin
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Din articol
Dennis Man: Dezamăgirea este mare. Ne doream să le oferim o victorie fanilor Ionuţ Radu: Se putea mai mult. Dar am arătat că putem fi foarte competitivi

Antrenorul naţionalei de fotbal României, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri seara, că apreciază prestaţia „tricolorilor” în meciul pierdut cu Suedia, scor 1-2, la Solna, în Liga Naţiunilor, subliniind însă că echipa trebuie să aibă mai multă posesie şi să controleze mai mult mingea.

„A fost un meci frumos, ambele echipe au vrut să joace. Ei au avut mai mult control, au avut mingea mai mult timp, noi am alergat mai mult după minge, am încercat. Nu pot să nu văd lucrurile bune pe care le-au făcut băieţii, au dat tot ce au putut. În prima repriză am avut ocazii foarte clare. Per total, este o înfrângere, nu ne convine, dar asta este, pentru că şi ei au jucat bine”, a declarat Gheorghe Hagi la Antena 1, potrivit Agerpres.

Tehnicianul a remarcat controlul superior al suedezilor, dar a subliniat că şi România a avut momente bune în primul meci din Liga Naţiunilor: „Suedezii au avut controlul jocului, au dus foarte mult mingea în ultima treime, au avut ocazii, dar şi noi am avut momente bune. O să analizăm, o să vedem momentele care au fost bune şi mergem înainte”.

Antrenorul naţionalei le-a transmis jucătorilor să ţină capul sus şi a explicat ce trebuie îmbunătăţit în jocul României.

„Am fost înfrânţi o dată, o să analizăm, dar mergem înainte. Le-am transmis să ţină capul sus. Trebuie probabil să avem şi noi mai multă posesie, mai mult curaj, să ţinem mai mult mingea, nu doar să jucăm vertical. Atunci cred că ieşeau lucrurile mult mai bine. Ianis (Hagi) a fost ca toţi ceilalţi, s-a zbătut ca toţi ceilalţi, dar noi trebuie să avem mai mult control ca echipă, pentru a controla mingea cât mai mult”, a spus el.

Gheorghe Hagi a vorbit şi despre următorul meci al României, în care tricolorii nu vor beneficia de susţinerea publicului, din cauza suspendării terenului.

„Ne pare rău că nu vom avea suporterii alături de noi în următorul meci. Aţi văzut cât de mult contează, dar suntem acasă şi vom încerca să câştigăm”, a încheiat Hagi.

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, pe Strawberry Arena din Solna, la debutul său în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor.

Vedetele Alexander Isak (20) şi Viktor Gyokeres (43) au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man (29).

Selecţionata României va mai juca trei partide în Liga Naţiunilor în această fereastră internaţională, cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori), cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi din nou cu Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).

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Dennis Man: Dezamăgirea este mare. Ne doream să le oferim o victorie fanilor

„O partidă grea. Am încercat să ne facem jocul, să le creăm probleme, dar am reuşit destul de puţin. Mă bucur că am marcat, dar dezamăgirea este mare. Ar trebui să ne dea de gândit şi să analizăm foarte bine. Avem şansa să jucăm din nou cu ei.

Le mulţumim fanilor, de fiecare dată sunt alături de noi. Ne doream să le oferim o victorie”, a spus Man la Antena 1.

Ionuţ Radu: Se putea mai mult. Dar am arătat că putem fi foarte competitivi

Ionuţ Radu a declarat, vineri seară, că tricolorii puteau mai mult, dar au arătat că pot fi „foarte competitivi”.

„Cred că se putea mai mult în această seară. Am jucat împotriva unei echipe cu foarte mare experienţă, jucători care joacă la un nivel foarte înalt. Dar am arătat că putem fi foarte competitivi şi cred că echipa a făcut un meci bun. Cred că a fost un meci bun din partea tuturor şi trebuie să începem de la prestaţia din seara aceasta”, a spus Ionuţ Radu la Antena 1, potrivit News.ro.

Editor : Liviu Cojan

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