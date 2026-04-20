Gheorghe Popescu, despre Hagi ca selecţioner: „Nu doar că eşti cel mai potrivit pentru jobul ăsta, eşti perfect. Acum e momentul tău””

Gheorghe Popescu consideră că Gheorghe Hagi, fostul său coleg de generaţie, este perfect pentru funcţia de selecţioner al echipei naţionale.

„Ştiu cât de mult ţi-ai dorit să antrenezi naţionala, dar şi cât de mult meriţi să fii din nou acolo. Nu doar că eşti cel mai potrivit pentru jobul ăsta; eşti perfect, iar acum este momentul tău. Ai dat atât de multe pentru ţara asta şi vei continua să o faci, cu aceeaşi pasiune, responsabilitate şi mândrie de a reprezenta milioane de români. În calitate de coechipier, prieten şi familie, îţi doresc să ai puterea şi liniştea de care ai nevoie. Noi trebuie doar să avem răbdare şi să credem din nou. Succes, Gică! Hai, România!” a scris Popescu pe Facebook.

Fostul internaţional Gheorghe Hagi, în vârstă de 61 de ani, a fost numit, luni, în funcţia de antrenor principal al echipei naţionale de fotbal. Numirea vine la aproape două săptămâni după decesul lui Mircea Lucescu. Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat că speră să descopere şi el jucători de viitor pentru echipa naţională, aşa cum a făcut-o predecesorul său Mircea Lucescu.

Contractul său este valabil patru ani.

Editor : Sebastian Eduard