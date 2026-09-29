Ghidul suporterilor români care vor asista la partida Polonia - România

Echipa naţională a României întâlneşte Polonia, vineri, 2 octombrie 2026, la Varşovia, în Liga Naţiunilor. Pentru a asigura o experienţă sigură şi plăcută tuturor fanilor tricolori care vor face deplasarea, Federaţia Română de Fotbal a transmis ghidul complet al suporterului, relatează News.ro.

Partida dintre selecţionatele Poloniei şi României se va desfăşura vineri, 2 octombrie 2026, de la ora locală 20:45, pe Stadionul Naţional PGE Narodowy din Varşovia, situat pe adresa al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1. Arena are o capacitate de aproximativ 57.000 de spectatori, iar porţile stadionului se vor deschide cu două ore înainte de fluierul de start, mai exact la ora 18:45.

Accesul pe stadion şi biletul de meci

Poarta dedicată românilor este Poarta 10 (aflată în partea de nord-est a stadionului, pe Strada Siwca).

După primul perimetru de securitate, fanii trebuie să se îndrepte către Turnicheţii L.

Persoanele în scaune rulante sau cu mobilitate redusă vor utiliza Poarta 1.

Accesul se face exclusiv pe baza biletului electronic valid. Fiecare persoană (indiferent de vârstă) trebuie să aibă propriul bilet.

Important: Reintrarea în stadion după ieşire este strict interzisă. Asiguraţi-vă că aveţi bateria telefonului încărcată şi un document de identitate valabil (carte de identitate sau paşaport).

Transport public gratuit în ziua meciului

Biletul de meci oferă gratuitate pe mijloacele de transport în comun din Varşovia (autobuz, tramvai, metrou, trenuri urbane) în ziua meciului, în intervalul 06:00 – 01:00

În afara acestui interval, tarifele orientative sunt:

4,40 PLN (bilet 75 minute)

3,40 PLN (bilet 20 minute)

Cum ajungeţi la stadion (situat la 3,2 km de centru şi 2,8 km de Stare Miasto / Oraşul Vechi):

Metrou: Staţia Stadion Narodowy (situată chiar lângă Poarta 10).

Tren suburban: Staţia Warszawa Stadion (lângă Poarta 10).

Autobuz / Tramvai: Staţiile Rondo Waszyngtona sau Aleja Zieleniecka.

Mers pe jos: Aproximativ 35 de minute din centrul oraşului sau din Oraşul Vechi.

Din zona Palatului Culturii/Centru: Tren din staţia Warszawa Śródmieście, tramvai, metrou, autobuz sau pe jos.

Parcare dedicată suporterilor români

Pentru autocare şi autoturisme este amenajată o parcare dedicată pe Strada Sokoła (acces din Wybrzeże Szczecińskie şi Strada Zamoście).

Biletele de parcare se achiziţionează online (este necesar un cont prealabil).

Fiecare vehicul trebuie să afişeze vizibil în parbriz o foaie format A4 cu litera „A”.

Măsuri de siguranţă şi obiecte interzise

La intrări se vor efectua controale corporale şi ale bagajelor. Este obligatorie ocuparea locului înscris pe bilet.

Este STRICT INTERZISĂ introducerea următoarelor obiecte:

Materiale pirotehnice (torţe, fumigene, petarde, artificii).

Recipiente din sticlă, metal sau PET.

Băuturi alcoolice şi droguri.

Vuvuzele, megafoane, claxoane, tobe neautorizate sau alte dispozitive de amplificare a sunetului.

Arme, explozibili, spray-uri iritante sau substanţe inflamabile.

Materiale cu caracter rasist, xenofob, religios sau politic.

Camere foto profesionale cu obiective mari, lasere, drone, mingi/baloane.

Rucsacuri / bagaje voluminoase, cantităţi mari de hârtie.

Catarge şi beţe de steag (cu excepţia celor flexibile din plastic autorizate).

Regulament local privitor la consumul de alcool

În Polonia, consumul de alcool în spaţiile publice este interzis, fiind permis doar în locaţii autorizate (terase, baruri, restaurante).

Persoanele aflate în stare vădită de ebrietate vor primi refuz de acces pe stadion.

Mâncare şi plăţi în stadion

În incintă vor fi deschise puncte de alimentaţie (hot dog, cârnaţi, popcorn, băuturi nealcoolice).

Plăţile se pot efectua cu cardul (Visa / Mastercard).

După terminarea meciului

Din raţiuni de securitate, suporterii români vor fi rugaţi să rămână în sector aproximativ 10-20 de minute după fluierul final. Instrucţiunile vor fi anunţate la staţia de amplificare a stadionului.

Sosiri / Aeroporturi

Aeroportul Chopin (WAW): Principalul aeroport, la ~10 km de centru (15-30 min transfer; taxi ~40 PLN).

Aeroportul Modlin (WMI): Aeroport low-cost, la ~40 km de centrul Varşoviei.

Contact Ambasada României în Polonia

Adresă: Altowa 1, 02-386 Varşovia

Telefon: +48 22 824 14 27

E-mail: varsovia@mae.ro

Site web: varsovia.mae.ro

Numere de urgenţă utile

Număr unic de urgenţă: 112

Poliţie: 997 | Pompieri: 998 | Ambulanţă: 999

Prefix telefonic naţional: +48

Monedă locală: Zlotul polonez (PLN) | Curs orientativ: 1 EUR ≈ 4,3 PLN / 1 PLN ≈ 0,23 EUR.

Editor : Liviu Cojan