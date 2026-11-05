Live TV

Gianni Infantino, noi acuzații de abuz de putere. Ce resurse a utilizat FIFA pentru călătoriile soției și fiicei sale

Data publicării:
infantino cu sotia si fiica profimedia-1040076513
Gianni Infantino alături de soție și fiică. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
S-au confirmat solicitările de „facilităţi portuare”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, este acuzat că le-a oferit soţiei şi fiicelor sale un tratament VIP la aeroportul din Miami, inclusiv atunci când acestea călătoreau fără el. Potrivit unor documente consultate de „New York Post”, familia sa ar fi beneficiat de aceste servicii de 125 de ori începând din ianuarie 2024. Doi experţi în guvernanţă sportivă denunţă un posibil abuz de putere, relatează News.ro.

Conform unor documente oficiale consultate de New York Post, soţia lui Gianni Infantino şi fiicele sale au beneficiat de 125 de ori de servicii de însoţire „VIP” la Aeroportul Internaţional din Miami începând din ianuarie 2024. Aceste servicii, acordate de obicei unor personalităţi importante, permit, printre altele, o trecere rapidă la check-in şi însoţirea până la avion.

Printre solicitările formulate de FIFA se numără o primire „cu covorul roşu” pentru fiicele conducătorului, cu ocazia unei călătorii la Doha împreună cu câinii lor. Iar dintre cele 95 de înregistrări consemnate în registre, 63 nu menţionează prezenţa preşedintelui FIFA.

Noi dezvăluiri care ridică tot mai multe întrebări cu privire la utilizarea resurselor forului mondial al fotbalului în scopuri private.

Codul de etică al FIFA interzice, de fapt, responsabililor săi să-şi folosească funcţia„în scopuri private sau pentru câştiguri personale”.

Antoine Duval, cercetător în dreptul sportului la Institutul T.M.C. Asser, explică pentru Post că faptele ar putea constitui un abuz de putere în cazul în care Gianni Infantino ar fi solicitat FIFA să organizeze deplasările private ale familiei sale.

Arnout Geeraert, specialist în guvernanţa sportivă la Universitatea din Utrecht, menţionează, de asemenea, „un abuz de funcţie, un abuz de putere” în raport cu principiile bunei guvernanţe.

S-au confirmat solicitările de „facilităţi portuare”

FIFA a confirmat că au fost adresate solicitări de „facilităţi portuare” aeroportului din Miami, la recomandarea unui fost consilier al preşedintelui. Un purtător de cuvânt al organizaţiei a precizat că aceste servicii i-au fost acordate gratuit lui Gianni Infantino datorită funcţiei sale şi că membrii familiei sale puteau beneficia, de asemenea, de ele, la discreţia aeroportului. Regulamentul nu precizează însă în mod clar dacă rudele şi animalele de companie pot beneficia de aceste privilegii.

Polemica a căpătat o amploare deosebită în timpul Cupei Mondiale, organizată în Statele Unite, Canada şi Mexic, unde familia Infantino a înregistrat 15 treceri „VIP” în 39 de zile, fără ca preşedintele FIFA să figureze în registre.

Cei doi experţi intervievaţi de The Post se îndoiesc însă că forul va deschide o anchetă serioasă asupra liderului său. Această nouă controversă survine în contextul în care Gianni Infantino candidează pentru un nou mandat de patru ani, în luna martie a anului viitor.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
2026-05-14-2298
2
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
petrisor peiu face declaratii
3
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să...
jd vance profimedia
4
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
5
Mai iei cardul de sănătate la medic în noiembrie? Ce anunță CNAS pentru românii cu...
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Digi Sport
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fotbal feminin
Fotbalistele ameninţă cu acţiuni în justiţie dacă FIFA nu le va acorda premii „egale şi proporţionale” cu ale bărbaţilor la CM 2027
gianni infantino profimedia
FIFA i-ar fi plătit impozitele lui Gianni Infantino în valoare de milioane de dolari în Statele Unite (NYT)
Gianni Infantino
Gianni Infantino, în mijlocul unui nou scandal financiar: A ascuns venituri de milioane de euro, cu care ar fi finanțat o vilă de lux
Shakira şi Pique profimedia
Motivul pentru care Shakira şi Pique au ajuns din nou în faţa instanţei la Barcelona, după despărțirea din 2022
Traveling by train
Mii de călătorii gratuite prin Europa pentru tinerii de 18 ani. Cum se pot înscrie românii în programul DiscoverEU
Recomandările redacţiei
steag NATO sarma ghimbata
NATO a lansat o platformă de tip e-commerce, unde țările membre pot...
luca niculescu inquam octav ganea
Niculescu: Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul e să-și...
soldati americani
Traian Băsescu critică propunerea României privind trupele americane...
marcel alexandru stoica guvern
Ce spune ministrul Dezvoltării despre impozitele pe balcoanele...
Ultimele știri
Preşedintele Paraguayului și-a dat demisia în urma unui scandal bancar, care a degenerat într-o criză politică
Guvernul menține reglementarea tarifelor la gaze până la 31 martie. Ce alte măsuri de sprijin anunță Luca Niculescu
„Va exista o mărire”. Premierul Luca Niculescu anunță majorarea pensiilor, dar nu spune cu cât
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Probleme pentru Dinamo! Baza de la Săftica are nevoie de investiții majore: „Milioane de euro!”
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei. Prima reacție a selecționerului Jorge...
Adevărul
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil...
Pro FM
Theo Rose, copleșită după ce fiul ei, Sasha, a lovit-o, a mușcat-o și a tras-o de păr. Cum a intervenit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve...
Adevarul
Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Scene incredibile într-o brutărie din SUA. Un aligator a intrat pe ușa din spate și a terorizat angajații
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...