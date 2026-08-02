Gianni Infantino, tot mai contestat: cine l-ar putea înlocui la conducerea FIFA. Europenii au ochit deja pe cineva

Viitorul Cupei Mondiale pare să fie asigurat după ce FIFA și-a retras propunerea de a vinde participații la prestigiosul său turneu și la alte evenimente către investitori privați. Perspectivele pentru președintele forului mondial de fotbal, Gianni Infantino, nu sunt însă la fel de clare. Planul a intensificat conflictul dintre președintele Gianni Infantino și UEFA. Acum, forul european încearcă să-l convingă pe Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, să candideze împotriva lui Infantino la următoarele alegeri, scrie Al Jazeera.

Reacția negativă cu care a fost întâmpinat proiectul său „FIFA Forward Enterprise” (FFE) a fost una generalizată.

Demisia consilierului principal al lui Infantino, Carlos Cordeiro, precum și acuzațiile aduse de directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, potrivit cărora Infantino ar fi înșelat angajații, au fost devastatoare.

Având în vedere că UEFA declară acum că și-a pierdut încrederea în Infantino, care a preluat funcția în 2016 și a fost reales fără contracandidat în 2019 și în 2023, speculațiile sunt în plină desfășurare cu privire la apariția a cel puțin unui contracandidat direct înaintea alegerilor prezidențiale ale FIFA din martie.

UEFA l-ar vrea pe Nasser Al-Khelaifi

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) și-ar dori ca Nasser Al-Khelaifi, conducătorul clubului Paris Saint-Germain, să candideze la președinția FIFA, scrie ziarul belgian Le Soir.

Potrivit Politico, oficialii forului fotbalistic european doresc să-l susțină pe Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG și al Asociației Cluburilor Europene. Profilul său este pe placul conducerii UEFA, însă, un aspect esențial, qatarianul se bucură de o susținere semnificativă în Asia și ar putea, prin urmare, să atragă de partea sa națiuni din afara Europei.



Există însă un obstacol major în calea unei eventuale candidaturi: Nasser Al-Khelaifi nu are absolut nicio intenție de a intra în cursa pentru președinția FIFA. 'Nasser nu are absolut nicio ambiție, intenție sau vreun interes legat de acest rol în cadrul FIFA', a declarat pentru RMC Sport o sursă apropiată președintelui parizian. 'El va continua să susțină discret toate instituțiile fotbalistice, atât la nivel mondial, cât și european.'

Al Jazeera Sport trece în revistă numele aflate în fruntea listei candidaților la ceea ce, cu doar câteva zile în urmă, părea o cursă fără concurență.

Președintele Asociației Asiatice de Fotbal (AFC), șeicul Salman bin Ebrahim Al Khalifa, este totodată vicepreședinte senior al FIFA și a fost una dintre cele mai vocale personalități de la cel mai înalt nivel al fotbalului atunci când a criticat deschis planurile lui Infantino privind FFE.

Joi, bahreinezul a descris propunerile ca fiind „total inacceptabile” într-o scrisoare deschisă adresată celor 47 de asociații membre ale organismului său regional.

Vineri, AFC a emis un comunicat în care a declarat că este „solidară” cu UEFA și CONCACAF, dar nu a anunțat planuri de boicotare a evenimentelor FIFA, așa cum a făcut prima dintre acestea.

Șeicul Salman a fost învins de Infantino, proaspăt numit la acea vreme, în alegerile FIFA din 2016.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani, care este membru al Casei Khalifa, familia regală din Bahrain, deține președinția AFC din 2013, preluând această funcție după ce a ocupat același post în cadrul Federației de Fotbal din Bahrain.

Termenul: 18 noiembrie

Termenul limită stabilit de FIFA pentru 18 noiembrie, până la care candidații trebuie să-și depună candidaturile pentru alegerile din martie, trebuie cu siguranță considerat de șeicul Salman ca o șansă serioasă de a obține funcția pe care a ratat-o acum 10 ani.

În calitate de șef al celei mai mari, mai bogate și – prin urmare – mai puternice dintre confederațiile FIFA, președintele UEFA, Aleksander Ceferin, va avea o influență semnificativă asupra celor 211 de state membre ale FIFA, în cazul în care va candida împotriva lui Infantino.

Un candidat neașteptat pentru o eventuală candidatură la președinția FIFA este Patrice Motsepe, președintele Confederației Africane de Fotbal (CAF).

Omul de afaceri miliardar sud-african, cu o avere netă estimată la 3,7 miliarde de dolari, ocupă această funcție abia din 2021.

În acest timp, bărbatul în vârstă de 64 de ani a transformat fotbalul african și a decis ca Cupa Africii Națiunilor (AFCON), competiția de referință, să nu mai aibă loc o dată la doi ani, ci să se desfășoare într-un ciclu de patru ani, începând cu ediția din 2028.

Turneul din 2025, găzduit de Maroc, s-a încheiat într-o farsă pentru CAF, echipa Senegalului părăsind terenul în prelungiri, înaintea unei lovituri de pedeapsă acordate Marocului, pe care senegalezii au contestat-o.

După o întârziere de 14 minute, meciul a fost reluat, lovitura de pedeapsă a fost ratată, iar Senegalul s-a impus cu 1-0 în prelungiri.

Ulterior, CAF a acordat trofeul Marocului în urma unei reevaluări, dar senegalezii au sesizat Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS).

Deși responsabilitatea nu îi revine exclusiv lui Motsepe, finala a reprezentat o mare rușine pentru CAF, întregul continent așteptând decizia CAS.

Dacă Infantino a avut câteva zile grele, fotbalul african a avut un an brutal.

Niciunul dintre aceste cazuri nu este însă încheiat, iar ambele se îndreaptă spre vremuri tulburi pe frontul administrării sportive, scrie Al Jazeera.

Editor : M.C