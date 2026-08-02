Live TV

Gianni Infantino, tot mai contestat: cine l-ar putea înlocui la conducerea FIFA. Europenii au ochit deja pe cineva

Data actualizării: Data publicării:
Paris, France. 02nd June, 2026. Paris Saint Germain's Qatari president Nasser al-Khelaifi arrives for a state dinner as part of Rwanda's President's visit at The Elysee Presidential Palace in Paris on June 2, 2026. Photo by Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM C
Preferat de UEFA, Nasser Al-Khelaifi nu are absolut nicio intenție de a intra în cursa pentru președinția FIFA. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
UEFA l-ar vrea pe Nasser Al-Khelaifi Termenul: 18 noiembrie

Viitorul Cupei Mondiale pare să fie asigurat după ce FIFA și-a retras propunerea de a vinde participații la prestigiosul său turneu și la alte evenimente către investitori privați. Perspectivele pentru președintele forului mondial de fotbal, Gianni Infantino, nu sunt însă la fel de clare. Planul a intensificat conflictul dintre președintele Gianni Infantino și UEFA. Acum, forul european încearcă să-l convingă pe Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, să candideze împotriva lui Infantino la următoarele alegeri, scrie Al Jazeera.

Reacția negativă cu care a fost întâmpinat proiectul său „FIFA Forward Enterprise” (FFE) a fost una generalizată.

Demisia consilierului principal al lui Infantino, Carlos Cordeiro, precum și acuzațiile aduse de directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, potrivit cărora Infantino ar fi înșelat angajații, au fost devastatoare.

Având în vedere că UEFA declară acum că și-a pierdut încrederea în Infantino, care a preluat funcția în 2016 și a fost reales fără contracandidat în 2019 și în 2023, speculațiile sunt în plină desfășurare cu privire la apariția a cel puțin unui contracandidat direct înaintea alegerilor prezidențiale ale FIFA din martie.

UEFA l-ar vrea pe Nasser Al-Khelaifi

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) și-ar dori ca Nasser Al-Khelaifi, conducătorul clubului Paris Saint-Germain, să candideze la președinția FIFA, scrie ziarul belgian Le Soir.

Potrivit Politico, oficialii forului fotbalistic european doresc să-l susțină pe Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG și al Asociației Cluburilor Europene. Profilul său este pe placul conducerii UEFA, însă, un aspect esențial, qatarianul se bucură de o susținere semnificativă în Asia și ar putea, prin urmare, să atragă de partea sa națiuni din afara Europei.

Există însă un obstacol major în calea unei eventuale candidaturi: Nasser Al-Khelaifi nu are absolut nicio intenție de a intra în cursa pentru președinția FIFA. 'Nasser nu are absolut nicio ambiție, intenție sau vreun interes legat de acest rol în cadrul FIFA', a declarat pentru RMC Sport o sursă apropiată președintelui parizian. 'El va continua să susțină discret toate instituțiile fotbalistice, atât la nivel mondial, cât și european.'

Al Jazeera Sport trece în revistă numele aflate în fruntea listei candidaților la ceea ce, cu doar câteva zile în urmă, părea o cursă fără concurență.

Președintele Asociației Asiatice de Fotbal (AFC), șeicul Salman bin Ebrahim Al Khalifa, este totodată vicepreședinte senior al FIFA și a fost una dintre cele mai vocale personalități de la cel mai înalt nivel al fotbalului atunci când a criticat deschis planurile lui Infantino privind FFE.

Joi, bahreinezul a descris propunerile ca fiind „total inacceptabile” într-o scrisoare deschisă adresată celor 47 de asociații membre ale organismului său regional.

Vineri, AFC a emis un comunicat în care a declarat că este „solidară” cu UEFA și CONCACAF, dar nu a anunțat planuri de boicotare a evenimentelor FIFA, așa cum a făcut prima dintre acestea.

Șeicul Salman a fost învins de Infantino, proaspăt numit la acea vreme, în alegerile FIFA din 2016.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani, care este membru al Casei Khalifa, familia regală din Bahrain, deține președinția AFC din 2013, preluând această funcție după ce a ocupat același post în cadrul Federației de Fotbal din Bahrain.

Termenul: 18 noiembrie

Termenul limită stabilit de FIFA pentru 18 noiembrie, până la care candidații trebuie să-și depună candidaturile pentru alegerile din martie, trebuie cu siguranță considerat de șeicul Salman ca o șansă serioasă de a obține funcția pe care a ratat-o acum 10 ani.

În calitate de șef al celei mai mari, mai bogate și – prin urmare – mai puternice dintre confederațiile FIFA, președintele UEFA, Aleksander Ceferin, va avea o influență semnificativă asupra celor 211 de state membre ale FIFA, în cazul în care va candida împotriva lui Infantino.

Un candidat neașteptat pentru o eventuală candidatură la președinția FIFA este Patrice Motsepe, președintele Confederației Africane de Fotbal (CAF).

Omul de afaceri miliardar sud-african, cu o avere netă estimată la 3,7 miliarde de dolari, ocupă această funcție abia din 2021.

În acest timp, bărbatul în vârstă de 64 de ani a transformat fotbalul african și a decis ca Cupa Africii Națiunilor (AFCON), competiția de referință, să nu mai aibă loc o dată la doi ani, ci să se desfășoare într-un ciclu de patru ani, începând cu ediția din 2028.

Turneul din 2025, găzduit de Maroc, s-a încheiat într-o farsă pentru CAF, echipa Senegalului părăsind terenul în prelungiri, înaintea unei lovituri de pedeapsă acordate Marocului, pe care senegalezii au contestat-o.

După o întârziere de 14 minute, meciul a fost reluat, lovitura de pedeapsă a fost ratată, iar Senegalul s-a impus cu 1-0 în prelungiri.

Ulterior, CAF a acordat trofeul Marocului în urma unei reevaluări, dar senegalezii au sesizat Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS).

Deși responsabilitatea nu îi revine exclusiv lui Motsepe, finala a reprezentat o mare rușine pentru CAF, întregul continent așteptând decizia CAS.

Dacă Infantino a avut câteva zile grele, fotbalul african a avut un an brutal.

Niciunul dintre aceste cazuri nu este însă încheiat, iar ambele se îndreaptă spre vremuri tulburi pe frontul administrării sportive, scrie Al Jazeera.

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
protest kiev
2
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
Camerele de supraveghere montate acasă. Foto Getty Images
3
Camerele de supraveghere montate acasă: Când ai nevoie de acordul vecinilor și ce riști...
sorin grindeanu parlament
4
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
O rachetă Starship
5
O rachetă SpaceX scăpată de sub control se va izbi de Lună cu peste 8.700 km/h. Când va...
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
Digi Sport
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gianni infantino
După UEFA, două federaţii importante din Europa îl presează pe Infantino să demisioneze
logoul uefa
UEFA, după ce Infantino și-a retras planul privind investitorii străini: FIFA a pierdut încrederea multor membri ai familiei fotbalului
Gianni Infantino fifa
FIFA a renunțat la planul de vânzare a Cupei Mondiale în valoare de 20 de miliarde de dolari, relatează New York Post
President Trump Holds a Meeting with Members of the Juventus Soccer Club
Principalul consilier al lui Gianni Infantino a demisionat. Scandalul vânzării participațiilor la Cupa Mondială continuă
minge fotbal stadion
Fisură în frontul contra FIFA. O țară din Concacaf spune că „ar vrea să examineze propunerea” participațiilor către privați
Recomandările redacţiei
colajdunare1
Intervenția Armatei pentru devierea cursului de apă pe Dunăre...
peter magyar
Măsuri de urgență în Ungaria, din cauza crizei energetice. Mesajul...
conspiratii
Reacția oficialilor din Energie la conspirațiile privind...
Explosion In Central Moscow
Un general de rang înalt ar fi putut fi ținta exploziei din...
Ultimele știri
Locuitorii din județul Tulcea au primit al doilea mesaj RO-Alert într-o zi. Precizările Ministerului Apărării
Nou bilanț: Cel puţin 72 de migranţi au murit în timp ce încercau să ajungă în enclava Ceuta
Pompierii din Caraş-Severin luptă pentru a treia zi cu incendiile de vegetaţie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fosta soție a lui Elvis, apariție rară la vârsta de 81 de ani în Spania. Priscilla Presley a surprins cu...
Cancan
Un bărbat a fost împușcat în Ferentari! Au oprit mașina și l-au atacat după miezul nopții 😲
Fanatik.ro
Meteorologii AccuWeather avertizează Craiova: vreme extremă la Kuopio, în Finlanda: vânt, ploaie și doar 15...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Primul club care îi închide ușa în nas lui Dennis Politic, căzut în dizgrație la FCSB: „Nu e cazul!”
Adevărul
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi
Playtech
Punctele de stabilitate la pensie. Cât câștigi în plus dacă ai lucrat 26, 30, 35 sau 40 de ani
Digi FM
Credea că va deveni om de știință, azi impresionează la Hollywood. Povestea lui Homer, fiul lui Richard Gere
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a săturat! Primul jucător care vrea să plece de la FCSB, după eliminarea rușinoasă din Conference League
Pro FM
Alex Velea rupe tăcerea despre relația cu Antonia. Care este motivul cel mai des invocat în certurile lor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Noul „Spider-Man” spulberă un record în box office-ul nord-american. Prima zi de încasări, peste cea a...
Adevarul
Cetatea dacică plină de mistere, redată turiștilor după decenii de izolare. Ce secrete păstrează situl UNESCO
Newsweek
Pensii crescute cu 500 de lei la recalculare pentru 2 pensionari. De ce nu au primit pensiile mărite până azi?
Digi FM
Operația care i-a salvat cariera lui Jon Bon Jovi. Ce l-a avertizat Shania Twain, artista care trecuse...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Alimentele care pot reduce cu aproape 30% riscul de hipertensiune. Cele mai noi concluzii ale cercetătorilor
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Mi-am făcut viața un chin!” Jim Parsons din „Teoria Big Bang” dezvăluie de ce s-a simțit îngrozitor în cel...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...