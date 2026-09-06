Gianni Infantino va candida pentru un nou mandat în martie 2027. FIFA: „Nimic nu s-a schimbat”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, rămâne hotărât să candideze pentru un nou mandat, în ciuda opoziţiei reînnoite faţă de candidatura sa, apărută în urma unui plan eşuat de a vinde o participaţie la competiţiile FIFA către investitori privaţi, a declarat duminică un purtător de cuvânt al forului mondial de fotbal.

Gianni Infantino, care anunţase anterior că va candida pentru un al patrulea mandat în luna martie a anului viitor, s-a confruntat cu cereri de demisie din partea UEFA, AFC şi CONCACAF, după ce planul său de a vinde o participaţie de 20% din Cupa Mondială şi alte evenimente FIFA a fost abandonat în urma reacţiilor negative pe scară largă din luna iulie.

Însă oficialul în vârstă de 56 de ani se bucură în continuare de sprijinul confederaţiilor din Africa şi America de Sud.

„Preşedintele FIFA a anunţat în aprilie că va candida pentru un nou mandat în ⁠2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida pentru un nou mandat”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA într-un comunicat preluat de Reuters, potrivit News.ro.

Declaraţia a venit după ce Infantino a păstrat tăcerea când a fost întrebat dacă regretă ultimele şase săptămâni tumultoase, fiind prezent sâmbătă la Cupa Mondială U-20 din Polonia.

„Vor fi multe de spus, dar va exista locul şi momentul potrivit pentru a spune aceste lucruri”, a declarat Infantino.

Până acum, nimeni nu şi-a anunţat oficial candidatura pentru a-l înfrunta pe Infantino la alegerile de anul viitor.

Editor : B.P.