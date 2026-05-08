Gică Hagi a anunțat convocările preliminare pentru meciurile României cu Georgia și Țara Galilor

Gheorghe Hagi
Două meciuri de pregătire, ambele în iunie, marchează revenirea lui Gică Hagi banca naționalei României. Noul selecționer a făcut primele convocări, iar acestea se dovedesc a fi surprinzătoare.

Prima oară ”Tricolorii” vor juca în deplasare cu Georgia (2 iunie, 20:00 ora României, pe stadionul Mikheil Meskhi), ca mai apoi să evolueze pe teren propriu cu Țara Galilor, pe 6 iunie, 20:45, pe stadionul Steaua din București, informează DigiSport.

Astăzi, cu mai puțin de o lună înainte de disputa cu Georgia, Gică Hagi a anunțat, conform frf.ro, lista preliminară cu jucătorii din străinătate luați în calcul pentru această acțiune, iar acolo se regăsesc nume surprinzătoare precum Otto Hindrich, Tony Strata, Marius Corbu, Adrian Șut, Ianis Stoica și Florinel Coman!
Lista preliminară a lui Gică Hagi pentru amicalele României cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI
Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI
Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Lotul final, care va fi anunțat ulterior, va fi format pe de-o parte din stranierii respectivi plus alți jucători din competiția internă, SuperLiga României.

Greul începe pentru Hagi și ”Tricolori” în toamnă, atunci când este programată Liga Națiunilor, competiție în care România va evolua în urna valorică B, într-o grupă din care fac parte Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia.

Programul României în Liga Naţiunilor
• 25.09.2026: Suedia – România (21:45)
• 28.09.2026: România – Bosnia-Herţegovina (21:45)
• 02.10.2026: Polonia – România (21:45)
• 05.10.2026: România – Suedia (21:45)
• 14.11.2026: România – Polonia (21:45)
• 17.11.2026: Bosnia-Herţegovina – România (21:45)

