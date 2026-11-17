Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat, marţi dimineaţă, lotul de 23 de jucători pe care va miza în această seară la meciul cu Bosnia, din Liga Naţiunilor, ultimul al tricolorilor din acest an.

În lipsa lui Nicolae Stanciu, accidentat, numărul 10 va fi purtat de Ianis Hagi, la fel ca şi la meciul cu Polonia.

De asemenea, revine în lot Răzvan Marin, care a fost suspendat la partida cu Bosnia.

Hagi mizează la această partidă şi pe Rareş Ilie.

Cei 23 de jucători reţinuţi sunt următorii:

Ştefan Târnovanu (1),

Andrei Raţiu (2),

Radu Drăguşin (3),

Andrei Coubiş (4),

Virgil Ghiţă (5),

Vladimir Screciu (6),

Florinel Coman (7),

Alex Cicâldău (8),

Daniel Bîrligea (9),

Ianis Hagi (10),

Nicuşor Bancu (11),

Otto Hindrich (12),

Matei Ilie (13),

Rareş Ilie (14),

Lisav Eissat (15),

Laurenţiu Popescu (16),

Cătălin Cîrjan (17),

Răzvan Marin (18),

Marius Corbu (19),

Dennis Man (20),

Olimpiu Moruţan (21),

Vlad Dragomir (22),

Tony Strata (23).

Naţionala României înfruntă în această seară, la Zenica, de la ora 21:45, reprezentativa Bosniei, în etapa a şasea a grupei B4 a Ligii Naţiunilor.

Editor : B.E.