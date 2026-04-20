Gică Hagi e noul selecționer al României. „Nimeni nu are locul garantat, trebuie să dovedești” Ce criterii de selecție propune „Regele”

Gică Hagi (61 de ani) este noul selecționer al României. „Regele” se va afla din nou în funcția de selecționer, pe care a îndeplinit-o și în 2001, când a stat numai timp de patru partide: două din preliminariile Cupei Mondiale din 2002 (victorie 2-0 cu Ungaria și remiză 1-1 cu Georgia) și două din barajul de calificare la turneul final (1-2 cu Slovenia la Ljubljana și 1-1 la București). Hagi propune două criterii de selecție pentru ajungerea la echipa națională. „Nimeni nu are locul garantat, trebuie să dovedești”, crede el.

Anunţul privind al doilea său mandat a venit în contextul în care Mircea Lucescu, selecţionerul României până la 2 aprilie, a încetat din viaţă în data de 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Hagi a afirmat în cadrul prezentării oficiale că este o onoare şi o mare responsabilitate să reprezinte încă o dată România, aşa cum a făcut-o şi din postura de jucător.

Burleanu a spus că actualul contract al selecționerului este pentru 4 ani de zile.

Eu un contract pe 4 ani de zile, obiectiv principal este calificarea la următorul turneu final. În toamnă începe Liga Națiunilor, dorim să o câștigăm. În ceea ce privește celelalte obiective intermediare, obiectivul pe care dorește să îl transmită este să câștigăm fiecare meci în parte.

La prima conferință de presă după revenirea la naționala României, Gică Hagi a spus, printre altele, cum va face selecția la naționala României. Fostul mare internațional a dezvăluit că fotbaliștii trebuie să fie unii dintre cei mai buni din campionatul intern, dar și să aibă experiență la nivel internațional, scrie DigiSport.

„Cred că e foarte important pentru succes, să știi să selectezi. Selecția face diferența. Sunt două criterii de selecție. Primul este ca jucătorii să aibă experiență la nivel internațional, atât la juniori, cât și seniori, cupe europene.

Să aibă meciuri la echipa națională. Ne luptăm cu cei mai buni. Criteriul numărul doi este reprezentat de jucătorii cei mai buni din România. Ca să vii la echipa națională, trebuie să fii printre cei mai buni din România”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

„La echipa națională trebuie să facem tot, să avem curaj, să nu ne fie frică de înfrângere, să facem tot ca să câștigăm, mentalitate de învingător, calitatea numărul 1, trebuie să fie cei mai buni jucători din România, nu putem să ne plângem că nu avem jucători buni, competitivi, cu care să te lupți.

„Nimeni nu are locul garantat, trebuie să dovedești”

Eram tânăr și neliniștit data trecută, acum sunt mult mai experimentat, mai antrenor, sunt un om care a progresat foarte mult. Pe mine m-a interesat să câștigăm, să avem liniște, să implementăm mentalitatea de a ne place să câștigăm”, a spus Gică Hagi, la conferința de prezentare.

„Nu există un moment zero, ați zis că o să îi dau pe toți afară, s-a exagerat puțin, asta e, sunt al dumneavoastră, vă înțeleg, vor fi acele criterii de selecție, dar jucători experimentați, internaționali, cu meciuri europene și cei mai buni din România.

Acest grup a arătat că poate face performanțe la cel mai înalt nivel, trebuie prin deciziile luate să mai aduc ceva din pretențiile mele și poate anumiți tineri din când în când, că mie așa îmi plac, jucători talentați, ne vom uita cu un ochi și acolo”, a adăugat Hagi.

Remember Mircea Lucescu

Gică Hagi a oferit un moment emoționant, amintindu-și despre regretatul Mircea Lucescu.

„M-a dorit! E profesorul meu, omul care m-a inspirat în multe din lucrurile pe care le fac acum. El a avut curaj, a fost un om… curaj mai mare decât el nu cred că a avut nimeni. La 17 ani să iei un puști la echipa națională…

El m-a inspirat, mi-a dat totul, mi-a dat încredere. Am învățat multe de la el și acum trebuie să le fac și eu. Norocul meu este că am avut profesori buni. Nu are cum să nu iasă ceva bun din toate astea. Avem obligația să facem lumea fericită”, a mai spus el.

Mandatul începe în iunie

Gică Hagi își va începe mandatul în luna iunie, când România va disputa două partide amicale, cu Georgia la Tbilisi (2 iunie) și cu Țara Galilor la București, pe Stadionul Steaua (6 iunie).

Treburile serioase încep pentru Hagi în luna septembrie, când „Tricolorii” iau startul în UEFA Nations League, unde au promovat în urna valorică B.

România le va avea adversare pe Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia.

Programul României în Liga Naţiunilor

25.09.2026: Suedia – România (21:45)

28.09.2026: România – Bosnia-Herţegovina (21:45)

02.10.2026: Polonia – România (21:45)

05.10.2026: România – Suedia (21:45)

14.11.2026: România – Polonia (21:45)

17.11.2026: Bosnia-Herţegovina – România (21:45)

Biografia „Regelui”

Gheorghe Hagi a mai fost antrenorul echipei naţionale în perioada septembrie 2001 - noiembrie 2001, interval de timp în care i-a pregătit pe "Tricolori" în patru partide: două din preliminariile Cupei Mondiale din 2002 (victorie 2-0 cu Ungaria şi remiză 1-1 cu Georgia) şi două din barajul de calificare la turneul final (1-2 cu Slovenia la Ljubljana şi 1-1 la Bucureşti).

"Regele" fotbalului românesc s-a născut la 5 februarie 1965, la Săcele.

Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.

În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994).

În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului.

Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.

În perioada septembrie 2014 - 01 august 2020, Gheorghe Hagi a ocupat funcţia de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanţa.

Din august 2020, Hagi a anunţat că va rămâne în continuare în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde alături de directorul tehnic va coordona conceptul tehnic al Centrului de copii şi juniori.

În 2017, FC Viitorul a câştigat titlul de campioană a României.

El a refuzat în 2021 funcţia de selecţioner al României, preferând să rămână antrenor şi proprietar la Farul Constanţa.

În sezonul 2022/2023, Farul Constanţa a câştigat titlul de campioană a României.

În luna martie, Hagi a anunţat că renunţă la pachetul majoritar de acţiuni al clubului Farul Constanţa, care a fost preluat de Gheorghe Popescu.

Gheorghe Hagi este căsătorit cu Marilena şi are doi copii: Kira, care este actriţă, şi Ianis, care joacă la Alanyaspor.

Din 2025, Hagi este şi bunic, după ce Elena, soţia lui Ianis, a născut un băieţel: Georgios.

Editor : Sebastian Eduard