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Hagi, după dezastrul din România - Bosnia: E un examen, nu l-am trecut, îmi asum. Mutu, critici la adresa selecționerului

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Gica Hagi. Foto: Inquam Photos / Ștefan Constantin
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Din articol
Mutu: Nu ştiu ce strategie a avut Gică. A fost un experiment nereuşit Bîrligea: E un rezultat trist! Am jucat toţi prost Cicâldău: Prea multe nu sunt de spus

Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, luni seară, că România nu a trecut „examenul” cu Bosnia din Liga Națiunilor, subliniind că primul vinovat este el. După meci, fostul internațional Adrian Mutu a criticat „experimentul” selecționerului, el afirmând că naţionala Bosniei ar fi putut câştiga cu 7-2.

„E un examen, nu l-am trecut, sunt primul vinovat, îmi asum. Vom reflecta. Trebuie să schimbăm lucrurile şi România să revină unde era. Avem de construit, de muncit foarte mult, ca să avem rezultate foarte bune. Tot îmi asum eu, eu am făcut echipa, sunt principalul vinovat, nu am trecut examenul, nici eu, nici ei. Vom trage nişte concluzii, vom vedea ce vom face. Lucrurile sunt colective, trebuie să ai puterea să ieşi la joc. Mergem la Mogoşoaia şi ne vom gândi ce avem de făcut”, a declarat Hagi la Antena 1.

Mutu: Nu ştiu ce strategie a avut Gică. A fost un experiment nereuşit

Adrian Mutu a afirmat după partidă că naţionala Bosniei a fost net superioară României în Liga Naţiunilor. Fostul internaţional crede că Gheorghe Hagi nu a reuşit experimentul făcut prin schimbările din lot.

„Cred că meciul ăasta putea fi uşor 7-2 pentru Bosnia, putea fi 3-0 în primele 20 de minute. Întrebarea mea este: ce am câştigat de la acest meci? De ce experimentăm aşa mult. A fost o Românie improvizată, ca şi cum joacă un amical cu Feroe. A fost un experiment nereuşit. Nu ştiu ce strategie a avut Gică sau ce vrea să facă din acest Nations League, dar aici este echipă naţională, nu echipă de club şi nu va reuşi să omogenizeze lotul aşa de repede. Din păcate, în seara asta am arătat rău. Bosnia a fost o echipă net superioară”, a afirmat Mutu, la Antena 1. 

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Bîrligea: E un rezultat trist! Am jucat toţi prost

Daniel Bîrligea, atacantul naţionalei României, a marcat cu Bosnia, dar golul său nu a ajutat echipa. „Trebuia să dau patru goluri”, a glumit el după 2-4 cu Bosnia.

„E un rezultat trist, trebuia să luptăm mai mult şi să ne apărăm mai bine. Cred că au pregătit meciul mai bine, noi nu am fost atât de focusaţi, cu toţii. E greşeala echipei, am jucat toţi prost. Cu siguranţă a fost un meci greu, urât şi trebuie să muncim mult mai mult, să vedem unde sunt greşelile. Sunt alegerile lui Mister, nu contează, suntem toţi jucători de naţională, când venim aici trebuie să luptăm.

Mai sunt patru meciuri. Trebuie să luptăm, trebuie să luăm fiecare meci în parte, mai sunt 12 puncte în joc. Dar trebuie să schimbăm ceva, dacă jucăm aşa nu avem nici o şansă. Este un gol care mă ajută, îmi dă moral, dar pentru echipă trebuia să dau patru, ca să fie bine”, a declarat Daniel Bîrligea.

Cicâldău: Prea multe nu sunt de spus

Jucătorul Alexandru Cicâldău a afirmat, luni seară, că tricolorii trebuie să revadă meciul cu Bosnia, pentru a înţelege unde au greşit.

„Prea multe nu sunt de spus. Trebuie să revedem meciul şi să analizăm, să vedem ce am făcut greşit. Nu ştiu ce nu a mers, ne-am dorit să câştigăm, dar din păcate scorul a fost o problemă. Am pierdut 2-4, golul meu e mai puţin important. Vom pune în aplicare toate planurile tactice ale lui Mister şi pe viitor cred ca va fi mai bine”, a declarat Cicâldău, la Antena 1, potrivit News.ro.

Reprezentativa României a fost învinsă, scor 4-2 (3-1), luni seară, de naţionala Bosniei-Herţegovina, în primul meci oficial pe teren propriu din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi.

Editor : Liviu Cojan

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