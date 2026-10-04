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Hagi, înaintea celui de-al patrulea meci la cârma Naționalei: Nu e un început bun, am ideile mele, vreau să le aduc şi necesită timp

Data publicării:
Football, Nations League, Romania, Press conference
Gheorghe Hagi Foto: Ludvig Thunman / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
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Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că este o onoare să antreneze România şi speră ca începutul slab să fie trecut cu o victorie, luni, cu Suedia, în Liga Naţiunilor.

„Este foarte important să schimb acest lucru, pentru că este un început slab. Când faci ce îţi place cel mai mult, atunci trebuie să fii fericit. Este o onoare să fiu antrenorul naţionalei României. Îmi place mult să câştig şi trebuie să fac acest lucru. Atunci când nu mai pot face lucrul ăsta, o să mă las. Este o chestiune de onoare. Sunt trei puncte în joc, noi am început slab, jucăm acasă şi suntem conştienţi că trebuie să câştigăm. Sper ca fanii să fie al 12-lea jucător şi să câştigăm Este clar că nu e un început bun, am ideile mele, vreau să le aduc, să le implementez şi necesită puţin timp. Vom vedea”, a declarat Hagi, potrivit News.ro.

Întrebat dacă are timp, Hagi a răspuns: „Sigur că există. Există contractul, ne pare rău de început, trebuie să reacţionăm, dar vom vedea. Noi sperăm să avem reacţie, trebuie să reacţionăm. Poate planul meu a fost bun sau nu. Vom vedea, vom analiza, mai avem meciul asta şi trebuie să vedem ce facem să reacţionăm. Vreau să creez o echipă care să joace un fotbal complet, o echipă care să câştige. Energia mea merge în direcţia asta, nu să comentez ce spune fiecare sau ce este în presă. Dacă sunt probleme de înţelegere, este nevoie de timp”

„La ei, în Suedia, am făcut un meci destul de bun, cu unele părţi bune. Acasă am marcat, am luat goluri prea uşor, dar cu Polonia am făcut un meci foarte bun cât am fost 11 la 11. După aceea când am rămas cu om în minus a fost din ce în ce mai greu. Mâine începem 11 la 11, sper să terminăm 11 la 11 şi să câştigăm. O să vedem. Nu e un început bun, ne pare rău. Dar sunt la început de drum. Am ideile mele, vreau să le implementez, dar necesită timp”, a adăugat selecţionerul.

România a pierdut primele trei meciuri oficiale sub comanda lui Gheorghe Hagi, iar luni va întâlni Suedia, de la ora 21.45, pe Arena Naţională.

Editor : B.E.

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