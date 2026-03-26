Hakan Çalhanoğlu: România are jucători de calitate. Sunt recunoscător domnului Lucescu, el a construit echipa asta a Turciei

Căpitanul Turciei, Hakan Çalhanoğlu, a avut doar cuvinte de laudă la adresa selecţionerului României, Mircea Lucescu, care i-a fost şi antrenor. Hakan Çalhanoğlu consideră că România are jucători de calitate, dar este bucuros că Turcia este mai aproape de visul de a se califica la Cupa Mondială după 24 de ani.

”Suntem fericiţi că am trecut de meciul ăsta. Suntem foarte aproape de visul nostru, după 24 de ani să ajungem la Mondial. România are jucători de calitate, are un antrenor care a fost şi al nostru, ştia jucătorii noştri. Sunt recunoscător domnului Lucescu, el a construit echipa asta, cu tineri. Nu voi uita asta. Şi felicit echipa României. Dar ăsta este fotbalul, există o echipă câştigătoare şi o învinsă. Am fost la Mircea Lucescu să-=l salut, m-a ajutat să cresc ca jucător, ca persoană. Am vorbit cu Chivu (antrenorul de la Inter), e un om special pentru mine, uman m-a ajutat foarte mult când eram căzut”, a declarat Hakan Çalhanoğlu

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

