Live TV

Hakan Çalhanoğlu: România are jucători de calitate. Sunt recunoscător domnului Lucescu, el a construit echipa asta a Turciei

Data publicării:
Hakan Calhanoglu. Foto:Profimedia

Căpitanul Turciei, Hakan Çalhanoğlu, a avut doar cuvinte de laudă la adresa selecţionerului României, Mircea Lucescu, care i-a fost şi antrenor. Hakan Çalhanoğlu consideră că România are jucători de calitate, dar este bucuros că Turcia este mai aproape de visul de a se califica la Cupa Mondială după 24 de ani.

”Suntem fericiţi că am trecut de meciul ăsta. Suntem foarte aproape de visul nostru, după 24 de ani să ajungem la Mondial. România are jucători de calitate, are un antrenor care a fost şi al nostru, ştia jucătorii noştri. Sunt recunoscător domnului Lucescu, el a construit echipa asta, cu tineri. Nu voi uita asta. Şi felicit echipa României. Dar ăsta este fotbalul, există o echipă câştigătoare şi o învinsă. Am fost la Mircea Lucescu să-=l salut, m-a ajutat să cresc ca jucător, ca persoană. Am vorbit cu Chivu (antrenorul de la Inter), e un om special pentru mine, uman m-a ajutat foarte mult când eram căzut”, a declarat Hakan Çalhanoğlu 

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai...
Fanatik.ro
Gigi Becali, furios pe Mircea Lucescu după înfrângerea României: “Bagă-l pe Baiaram! Patru schimbări trebuiau...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Marius Șumudică a distrus un tricolor: „A fost ZERO! Fără atitudine!”. Critici spre Mircea Lucescu: „De ce-l...
Adevărul
„Suntem o adunătură de idioți”: verdictul dur al unui expert american în geopolitică despre războiul pe care...
Playtech
Doar 13 țări din lume mai au aer curat şi trei dintre ele se află în Europa. Cum stă România la acest capitol
Digi FM
„Simt că viața îmi scapă printre degete!” Drama unei tinere diagnosticată cu o boală gravă după nopți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh. Povestea cetății mutate pe Dunăre după construcția...
Newsweek
Ministrul muncii anunță ziua din aprilie când intră pensia pe card și prin poștă. Ajutoarele, amânate
Digi FM
Sfârșitul lunii martie aduce vreme extremă în România. Meteoroloii anunță ploi torențiale, viscol și vânt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”