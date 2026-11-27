Unsprezece suporteri bulgari au fost răniți, dintre care cinci au fost spitalizați, în urma violențelor izbucnite joi seară, înaintea meciului dintre Olympique Marseille și Levski Sofia, din Liga Europa. Incidentele au fost condamnate de președinta Bulgariei, Iliana Iotova, și de președintele francez Emmanuel Macron, care a dat asigurări că agresiunile nu vor rămâne nepedepsite.

Confruntările au izbucnit pe stadionul Vélodrome din Marsilia, cu aproximativ zece minute înaintea începerii partidei, când câteva sute de suporteri ai echipei franceze, unii dintre ei cu fețele acoperite, au pătruns în sectorul rezervat oaspeților, unde se aflau aproximativ 500 de fani ai formației bulgare. De asemenea, suporterii au aruncat cu obiecte și fumigene.

Potrivit poliției, cinci suporteri au fost transportați la spital cu traumatisme oculare și craniene sau cu o luxație de umăr, iar alți șase au primit îngrijiri medicale la fața locului. Toți răniții sunt cetățeni bulgari. Autoritățile franceze nu comunicaseră, joi seară, informații privind eventuale rețineri.

Personalul de securitate a reușit să restabilească ordinea, astfel încât partida a început la ora programată. Sectorul rezervat fanilor bulgari a rămas sub supravegherea unui important dispozitiv de poliție, iar tensiunile au reizbucnit sporadic, inclusiv în pauza meciului. Întâlnirea s-a încheiat fără alte incidente majore, Olympique Marseille impunându-se cu scorul de 1-0.

Presa franceză a relatat și despre un suporter al echipei Levski Sofia care a fost filmat făcând un salut nazist, imaginile fiind denunțate pe rețeaua X de deputatul francez Manuel Bompard.

Bulgaria cere anchetă, iar Macron promite măsuri

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a calificat violențele drept „inadmisibile” și a solicitat autorităților franceze să clarifice circumstanțele agresiunilor și să îi tragă la răspundere pe autori.

„Imaginile de la Marsilia sunt îngrozitoare!”, a scris Iotova pe Facebook, cerând totodată UEFA să verifice modul în care a fost asigurată securitatea suporterilor bulgari pe stadion.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a condamnat ferm actele de violență îndreptate împotriva fanilor bulgari, subliniind că acestea nu au ce căuta nici în sport, nici în spațiul public. Potrivit Palatului Élysée, șeful statului francez a dat asigurări că agresiunile nu vor rămâne nepedepsite.

Ministerul bulgar de Externe a anunțat trimiterea unei note diplomatice autorităților franceze, prin care solicită o anchetă aprofundată. Potrivit presei bulgare, suporterii echipei Levski Sofia intenționează să organizeze vineri o manifestație în fața Ambasadei Franței la Sofia.

Clubul Olympique Marseille a condamnat, de asemenea, violențele și a anunțat că lucrează împreună cu autoritățile competente pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentelor.

Violențe și la meciul dintre Beşiktaş și Hapoel Beer-Sheva, disputat în Georgia

Incidente s-au produs joi seară și la partida din Liga Europa dintre echipa turcă Beşiktaş Istanbul și formația israeliană Hapoel Beer-Sheva, disputată la Batumi, în Georgia, după ce întâlnirea fusese mutată de la Istanbul din motive de securitate.

Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ 30 de minute, după izbucnirea unor confruntări între suporterii turci și poliția georgiană. Fanii echipei Beşiktaş au afișat steaguri și bannere propalestiniene și au scandat sloganuri antiisraeliene, iar forțele de ordine au folosit spray iritant-lacrimogen, potrivit presei turce, citate de Reuters.

Clubul Beşiktaş a acuzat poliția georgiană de folosirea disproporționată a forței, în timp ce UEFA a precizat, într-un comunicat, că intervenția autorităților locale a avut drept scop oprirea unor confruntări izbucnite între suporterii formației turce.

Incidentele au avut și consecințe diplomatice, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, discutând telefonic cu omoloaga sa georgiană, Maka Botchorishvili, despre situația suporterilor. Partida a fost reluată și s-a încheiat cu victoria echipei Beşiktaş, scor 2-1.

Editor : M.I.