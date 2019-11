Ianis Hagi, după România-Suedia, 0-2: Avem o șansă în Liga Națiunilor și trebuie să profităm

Ianis Hagi a declarat, vineri, în urma înfrângerii suferite în fața Suediei, cu scorul de 0-2, că echipa națională a României trebuie să se străduiască să aibă un parcurs bun în Liga Națiunilor.

„Suntem dezamăgiți. Așa a fost să fie istoria din această seară. Am avut noroc că ne putem califica în Liga Națiunilor. Avem o șansă acolo și trebuie să profităm. Nu am reușit să obținem rezultatul dorit. Este puțin enervant să îi vezi că se bucură acasă la tine. Sperăm să terminăm calificările cum trebuie. Am avut noroc. Am depins de alții în Liga Națiunilor. Am pierdut prima șansă și ne-a mai rămas una. Am simțit că putem mai mult și stiu asta. Avem calitate. Simt că ne-a lipsit ceva. Avem calitatea de a face diferența. Cu Norvegia am dovedit că putem. Nu mai are rost să ne gândim la ce a fost. Lucrurile acestea mă depășesc (n. red. Demiterea selecționerului Contra). Cât timp sunt pe teren, încerc să îmi fac datoria”, a declarat Ianis Hagi, imediat după sfârșitul partidei, potrivit Mediafax.

Deşi nu mai poate obţine calificarea la EURO 2020 din preliminarii, tricolorii vor mai avea o şansă la barajul din Liga Naţiunilor, care presupune disputarea a două runde (semifinală şi finală) împotriva unei adversare care urmează să fie desemnată. Tragerea la sorţi pentru acest baraj va avea loc vineri, 22 noiembrie.