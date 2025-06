Încăierare pe teren după meciul Inter Milano - River Plate. Ce a făcut Chivu

Cristian Chivu şi-a lăudat jucătorii, după ce Inter Milano a reuşit calificarea în optimile Cupei Mondiale a Cluburilor, în urma victoriei, scor 2-0, cu River Plate. La finalul meciului a avut loc o încăierare pe teren, iar Chivu a intervenit să calmeze spiritele.

Inter Milano și-a revenit după înfrângerea categorică din finala Ligii Campionilor, 0-5 cu PSG, și a învins cu 2-0 formația argentiniană River Plate. Golurile au fost reușite de Pio Esposito (min. 72) și de Alessandro Bastoni (min. 93).

La finalul meciului, care a fost tensionat pe toată durata, a avut loc o încăierare generală, în care Chivu s-a implicat ca să calmeze spiritele.

Presa internațională a precizat că doar intervenția hotărâtă a antrenorului român și a căpitanului lui River, Franco Armani, a calmat cât de cât spiritele, dar suficient pentru a nu se ajunge și la alte eliminări, scrie Digi Sport. A fost nevoie de patru coechipieri care să-l țină pe Acuna, iar Dumfries să fie convins să plece la vestiare.

Inter merge mai departe de pe primul loc în grupă și va întâlni Fluminense pe 30 iunie.

Chivu: „Ne-am făcut treaba”

„Ne-am făcut treaba. Ne-am calificat în faza următoare a acestei competiţii. Suntem mulţumiţi de acest lucru”, a declarat antrenorul Interului, Cristian Chivu.

„Meciul a fost jucat cu mult caracter şi dorinţă de a câştiga, de a ne atinge obiectivul, chiar dacă în prima repriză am fost puţin surprinşi de intensitatea, agresivitatea şi presiunea lor... Poate că jucătorii nu au fost atât de pregătiţi la început, dar apoi, în a doua repriză, am ridicat nivelul de intensitate... pentru că suntem puternici, suntem competenţi, avem jucători care pot juca un astfel de joc. Pot spune că jocul a fost extraordinar din toate punctele de vedere, din momentul în care am înţeles jocul”, a mai spus Chivu, potrivit News.ro.

