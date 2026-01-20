Încep lucrările pentru noul stadion Dinamo din Ștefan cel Mare. Vechea construcție va fi demolată, iar în locul ei va fi ridicată o arenă multifuncțională. Lucrările vor dura trei ani. Suporterii au mers marți să-și ia „la revedere” de la vechiul stadion și să ia cu ei un „suvenir”.

Mulți suporteri ai echipei bucureștene din Ștefan cel Mare au mers marți să ia un scaun, o cărămidă, o bucată de stadion sau din porțile de fotbal pentru a rămâne amintire a istoriei Dinamo care s-a petrecut pe arena ce urmează a fi demolată.

Noul stadion va avea 25.000 de locuri, va costa aproximativ 170 de milioane de euro. Lucrările au început luni iar marți erau demontat scaunele.

În luni următoare actuala arenă va fi demolată și va începe reconstrucția.

Pe noul stadion vor juca atât CS Dinamo, echipa MAI, cât și FC Dinamo, echipa din Liga 1.

Ionel Dănciulescu, fost atacant la Dinamo, speră că va fi un moment important pentru echipa de fotbal.

„A venit și această zi. Să sperăm că va fi un moment important pentru Dinamo construirea acestui stadion.

Sunt foarte multe (amintiri – n.red.). Am trăit multe momente senzaționale. Au fost și foarte multe dezamăgiri. Poate aș spune meciul din 2008, cu Steaua. Am câștigat cu 2-1, iar Steaua n-a câștigat campionatul la noi pe teren. A fost o încărcătură fantastică la acea partidă. E printre cele mai plăcute amintiri”, spune Dănciulescu.

Acesta a mai spus că ar vrea să ia un „suvenir” din vestiar sau din gazon.

„Aș putea să iau o bucată de iarbă, un scaun. Cu siguranță voi lua o amintire”, a mai afirmat fostul fotbalist.

