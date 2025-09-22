Live TV

Inclus de Mircea Lucescu în lot, Alexandru Mitriţă a anunţat că se retrage de la echipa naţională

Data actualizării: Data publicării:
alexandru mitrita in timpul unui meci
Alexandru Mitriță. Foto: Profimedia

 Alexandru Mitriţă, jucătorul echipei chineze la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională de fotbal a României, a transmis, luni, Federaţia Română de Fotbal, pe site-ul oficial.

„În vârstă de 30 de ani, mijlocaşul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la Echipa Naţională. Echipa Naţională îi mulţumeşte lui Alexandru Mitriţă pentru toate contribuţiile sale şi îi urează mult succes mai departe în carieră!”, precizează sursa citată de Agerpres.

Fotbalistul a pus retragerea sa pe seama distanţei mari pe care trebuie să o parcurgă pentru a se prezenta la lotul naţional.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot naţional şi mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa naţională a României. Îmi amintesc cu emoţie acea primă convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, care simţea că lumea fotbalului i se deschide în faţă. Emoţiile trăite atunci au fost atât de intense încât şi astăzi, după atâţia ani, le simt la fel de vii. Mai târziu, când am debutat la prima reprezentativă, am simţit cu adevărat că sunt fotbalist. Să îţi auzi imnul şi să ştii că porţi pe umeri speranţa şi mândria unei ţări întregi e un sentiment greu de pus în cuvinte, dar pe care nu îl voi uita niciodată”, a spus Mitriţă.

„Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanţele sunt uriaşe. Drumurile lungi şi timpul scurt fac extrem de dificilă prezenţa constantă la echipa naţională. În plus, ştiu că mai am doar câţiva ani de carieră la nivel înalt şi simt nevoia să îmi îndrept toată energia spre viitorul meu şi al familiei mele. E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine şi familia mea în acest moment al vieţii mele. De aceea, vă rog să îmi respectaţi decizia fără a crea în jurul acesteia speculaţii fără adevăr. Nu mi-ar face bine nici mie, nici echipei naţionale, care are nevoie de linişte şi susţinere totală pentru a-şi atinge obiectivele”, a transmis Mitriţă.

El le-a mulţumit tuturor selecţionerilor cu care a lucrat la echipa naţională: „Vreau să le mulţumesc selecţionerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. Fiecare dintre ei m-a ajutat să cresc, să învăţ şi să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Le mulţumesc şi tuturor oamenilor din staff cu care am colaborat, au fost mereu alături de mine la nevoie. Le mulţumesc colegilor mei, cu care am împărţit vestiarul, bucuriile şi dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viaţă. Şi mai presus de toate, vă mulţumesc vouă, suporterilor. Fără voi, fotbalul nu ar avea aceeaşi frumuseţe. V-am simţit mereu aproape, fie că am jucat acasă, fie că am fost departe, şi fiecare încurajare a voastră a însemnat enorm pentru mine. Naţionala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naţionale şi voi trăi cu aceeaşi emoţie fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”.

Alexandru Mitriţă, 30 de ani, care a bifat prezenţe şi la naţionalele de juniori ale României, şi-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un amical câştigat cu Israel, 2-1, în mandatul lui Cosmin Contra. În acel meci, Mitriţă şi-a trecut în cont un assist.

Au urmat alte 25 de prezenţe la echipa naţională, el reuşind să înscrie şi 4 goluri. Ultima sa reuşită este cea din septembrie 2024, în victoria cu 3-1 contra Lituaniei, din Liga Naţiunilor. El fusese convocat de selecţionerul Mircea Lucescu în lotul preliminar pentru meciurile din luna octombrie, anunţat luni.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
intrarea in sala CCR
4
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
5
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Simona Halep a recunoscut, după ce americanii au scris că ”se confruntă cu dificultăți”: ”A existat o singură cale”
Digi Sport
Simona Halep a recunoscut, după ce americanii au scris că ”se confruntă cu dificultăți”: ”A existat o singură cale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Rome, Stop All Strike for Palestine Against Genocide, Italy - 22 Sep 2025
Proteste violente în Italia și grevă generală împotriva războiului...
Diana buzoianu in parlament
Diana Buzoianu, la moțiunea depusă de AUR: „O încercare de marketing...
parlamentul republicii moldova
Kremlin, Georgescu, bani și multă manipulare. O nouă anchetă zguduie...
Ilie Bolojan in parlament
PSD vede guvernarea și fără Bolojan. Zamfir: „Nimeni nu e de...
Ultimele știri
Nicușor Dan, categoric în fața extremismului. „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept”
O expertă a ONU spune că medici din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici. Au fost cel puțin 50 de cazuri
Liderii arabi se vor întâlni cu Trump pentru a discuta pacea în Gaza, după recunoașterea Palestinei ca stat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mircea lucescu
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova și Austria. Dispar nouă jucători plus o mare surpriză
Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images
Propuneri neoficiale pentru rezolvarea impasului în care se află Eurovision, din cauza Israelului
mircea lucescu pe banca tehnica
De ce nu a jucat Baiaram în meciul cu Cipru. Dezvăluirea neașteptată a lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu
Preliminariile CM 2026. Cum a intrat Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, după meciul de aseară
mircea lucescu la conferinta de presa
Mircea Lucescu: „Nu schimbările au determinat... Atitudinea”. Selecționerul dă vina pe arbitraj
Partenerii noștri
Pe Roz
Lucrul pe care prințul Louis îl ascunde „peste tot” prin casă. Kate Middleton l-a dat de gol pe mezinul...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Diferenţa dintre aurul de 14, 18 şi 22 de karate. Ce metal mai conţine cel mai ieftin?
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Pro FM
Priscilla Presley rupe tăcerea despre zvonurile că Elvis trăiește. Ce spune fosta soție a artistului după...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026