Internaţionalul român Dennis Man a semnat cu PSV Eindhoven

Dennis Man
Dennis Man a plecat de la Parma.

Internaţionalul român Dennis Man s-a despărţit de echipa italiană de fotbal Parma şi a semnat un contract pe patru sezoane cu PSV Eindhoven, unde va purta tricoul cu numărul 27, a anunţat marţi campioana en titre a Olandei pe site-ul său oficial.

Man, în vârstă de 26 de ani, jucător cu 35 de selecţii la naţionala României, a jucat în ultimii patru ani şi jumătate la Parma, care l-a achiziţionat în ianuarie 2021 de la FCSB, scrie Agerpres.

El a disputat în total 142 de meciuri pentru echipa italiană şi a marcat în total 28 de goluri.

„Man a fost important prin goluri şi pase decisive în Serie A, dar a jucat, de exemplu, şi la Campionatul European din 2024 cu echipa României. La sfârşitul anului trecut, el a fost desemnat cel mai bun jucător al României, un titlu prestigios pe care l-au primit de asemenea mari jucători ai fotbalului românesc, precum Adrian Mutu, Cristian Chivu şi Gheorghe Popescu”, precizează PSV Eindhoven pe site-ul său oficial.

„Când m-a sunat agentul meu şi m-a anunţat că PSV este interesată, am spus imediat: hai să mergem”, a declarat Man în primul său interviu acordat pe Philips Stadium.

„Acesta este un club la care orice jucător ambiţios îşi doreşte să vină. Cunosc mulţi jucători care au jucat aici: Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo... şi aş putea continua. PSV este un club cu o istorie mare şi luptă pentru trofee în fiecare sezon, iar eu îmi doresc asta. Sunt foarte dornic să joc la maximum în fiecare meci şi să câştig o mulţime de trofee cu PSV. Sunt nerăbdător să încep”, a adăugat fotbalistul român.

Dennis Man este a şaptea achiziţie din această vară făcută de PSV Eindhoven, după Nick Olij, Ruben van Bommel, Alassane Plea, Yarek Gšsiorowski, Matěj Kovar şi Kiliann Sildillia.

