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Investiții, acuzații și procese: Ce se ascunde în spatele conflictului Infantino vs UEFA pentru controlul fotbalului global

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Gianni Infantino fifa
Gianni Infantino. Foto: Profimedia Images
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Din articol
UEFA a depus cereri la mai multe instanțe FIFA acuză UEFA de motive economice

Lupta pentru putere dintre FIFA și UEFA se intensifică. Acum, Federația Internațională de Fotbal (FIFA) acuză federația continentală europeană de o „campanie de denigrare”. Acest lucru reiese din documentele depuse de FIFA la un tribunal din New York și la care agenția de presă germană dpa a avut acces. Portalul The Athletic a fost primul care a relatat despre acest subiect, scrie focus.de.

Contextul îl constituie recentele dispute dintre cele două puternice federații, provocate de planurile de investiții ale președintelui FIFA, Gianni Infantino, care au fost retrase în urma unei presiuni intense. Prin acordul de miliarde de dolari privind comercializarea Cupei Mondiale, promovat împreună cu parteneri de afaceri din SUA în afara tuturor instituțiilor FIFA, elvețianul a depășit, din punctul de vedere al UEFA, o linie roșie. Starea de nemulțumire care fermenta de mult timp în rândul europenilor împotriva sa a degenerat într-o confruntare deschisă.

Săptămâna trecută, UEFA a depus o cerere la justiția americană pentru a obține documente legate de acordul de investiții în Cupa Mondială care a eșuat. Federația europeană urmărește o procedură penală și dorește să obțină probe care să poată fi prezentate împotriva lui Infantino în fața instanțelor elvețiene.

UEFA a depus cereri la mai multe instanțe

Acum, FIFA ripostează: cererile depuse de UEFA în paralel la mai multe instanțe nu sunt altceva decât simple comunicate de presă, „care servesc la continuarea campaniei de denigrare a UEFA împotriva FIFA și a conducerii acesteia”, se menționează într-o scrisoare din 1 septembrie adresată unei instanțe din statul american Florida.

Prin cererile sale, UEFA urmărește să dezvăluie informații care, conform regulamentelor FIFA, ar trebui tratate ca fiind confidențiale. FIFA dorește acum să se alăture procedurii și să obțină amânarea deciziei privind cererea UEFA.

FIFA acuză UEFA de motive economice

De asemenea, FIFA acuză UEFA că se opune planurilor investitorilor, deoarece acestea ar amenința puterea pe piață a federației europene. „Motivul economic al UEFA a fost acela de a împiedica țările mai mici să dispună de puterea financiară necesară pentru a concura cu elita europeană”, se menționează în documente. „Dacă fotbalul din țările în curs de dezvoltare este consolidat, concurența globală crește, ceea ce, în cele din urmă, diminuează puterea pe piață a UEFA și generează o concurență mai mare pentru principalele sale competiții.”

În Europa, însă, mulți au criticat planurile lui Infantino, considerându-le o „vânzare la preț redus” a sportului. Influentului funcționar i se reproșează că nu este interesat în primul rând de bunăstarea națiunilor mici în domeniul fotbalului, ci mai ales de menținerea puterii personale și de încheierea unor acorduri lucrative cu parteneri de afaceri, de pe urma cărora ar beneficia și el însuși.

Editor : M.C

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