Iranul negociază cu FIFA mutarea tuturor meciurilor de la Cupa Mondială în Mexic

Iran, participant la Cupa Mondială. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a afirmat, într-o declarație publicată pe X de Ambasada Iranului în Mexic, că țara sa „negociază în prezent” cu Federația Internațională de Fotbal (FIFA) mutarea tuturor meciurilor de la Cupa Mondială la care participă jucători iranieni în Mexic, relatează Al Jazeera.

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială, care va avea loc în comun în SUA, Canada și Mexic începând cu 11 iunie, iar două dintre meciurile sale sunt programate să se joace la Los Angeles și Seattle.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat săptămâna trecută că nu ar fi potrivit ca echipa națională de fotbal a Iranului să participe la Cupa Mondială, „pentru propria lor viață și siguranță”.

„Întrucât Trump a declarat în mod explicit că nu poate asigura securitatea echipei naționale iraniene, cu siguranță nu vom călători în America. În prezent, negociem cu FIFA pentru ca meciurile Iranului din cadrul Cupei Mondiale să se desfășoare în Mexic”, a spus Taj.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:
وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود

— Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

Săptămâna trecută, ministrul iranian al Sportului, Ahmad Donyamali, a declarat că jucătorii iranieni nu pot participa la turneu după ce Statele Unite au lansat, alături de Israel, atacuri aeriene împotriva Teheranului, în urma cărora a murit liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei.

Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
