Iranul va fi la Cupa Mondială şi va juca meciurile în SUA, conform planificării iniţiale, spune Infantino

„Iranul va fi la Cupa Mondială de fotbal şi va juca meciurile din grupă în Statele Unite, conform planificării”, a declarat preşedintele FIFA, Gianni Infantino, pentru AFP, marţi, după ce a asistat la un meci amical al echipei naţionale iraniene lângă Antalya, în sudul Turciei, contra Costa Ricăi.

„Suntem aici pentru asta. Suntem încântaţi pentru că sunt o echipă foarte, foarte puternică, sunt foarte fericit”, a adăugat preşedintele FIFA la pauza meciului cu Costa Rica.

„Am văzut echipa, am vorbit cu jucătorii, cu antrenorul, aşa că totul este în regulă”, a continuat el, specificând că „meciurile vor fi acolo unde ar trebui să fie, conform tragerii la sorţi”.

Conform programului oficial al Cupei Mondiale, Iranul ar trebui să joace meciurile din grupă în Statele Unite, gazde ale turneului alături de Mexic şi Canada. După Noua Zeelandă (16 iunie) şi Belgia (21 iunie) la Los Angeles, echipa naţională a Iranului este programată să joace împotriva Egiptului la Seattle (27 iunie).

În urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie, Iranul a solicitat să joace meciurile din grupă în Mexic. La mijlocul lunii martie, şeful Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a indicat că este „în negocieri cu FIFA pentru ca meciurile Iranului (...) să se joace în Mexic” şi nu pe teritoriul american, aşa cum fusese planificat anterior.

Conform declaraţiilor făcute de Gianni Infantino pentru AFP, programul iniţial va fi menţinut, notează SFP, citată de Agerpres.

Prezenţa preşedintelui FIFA la meciul de marţi împotriva Costa Rica nu fusese anunţată. Acesta şi-a ocupat locul în tribune cu puţin timp înainte de începerea meciului şi a pozat alături de mai mulţi membri ai federaţiei iraniene, a observat un jurnalist AFP.

