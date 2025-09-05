Live TV

Joc dezastruos al României în meciul amical cu Canada, pe Arena Națională. Cea mai dură înfrângere din mandatul lui Lucescu

Data actualizării: Data publicării:
ro canada mare profimedia-1034462270
Foto: Profimedia

Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.

Partida de pe Arena Naţională a fost precedată de accidentarea, la încălzire, a lui Louis Munteanu, care era titular în atacul naţionalei.

Golgeterul din sezonul trecut al Superligii a fost înlocuit de Drăguş, iar meciul putea începe.

Tricolorii au dat impresia, în primele minute, că vom vedea o altă faţă a naţionalei, după ratarea lui Drăguş, din minutul 6, dar iluziile s-au spulberat repede, cinci minute mai târziu, când Jonathan David a deschis scorul cu o lovitură de cap.

A venit apoi momentul de black-out al lui Horaţiu Moldovan. Portarul care este rezervă la Oviedo a primit mingea în careu, pe piciorul stâng, a fost presat şi şi-a pierdut capul, a încercat un dribling cu piciorul drept şi Ali Ahmed i-a furat mingea, înscriind pentru 2-0.

Stanciu a lovit bara în minutul 34 şi la pauză oaspeţii conduceau pe Arena Naţională.

Minutul 63 a adus ocazia mare a lui Drăguş, care a şutat puţin pe lângă poartă, pentru ca în minutul 70 acelaşi jucător să încerce să înscrie cu un călcâi spectaculos, respins de Crepeau.

Canadienii şi-au securizat victoria în minutul 77, prin golul lui Niko Sigur, şi echipa din Ţara frunzei de arţar s-a impus cu 3-0, reuşind prima victorie pe pământ european după 16 ani.

ROMÂNIA: H. Moldovan – Raţiu (Sorescu 85), V. Ghiţă, Burcă (M. Popescu 61), Bancu (Chipciu 61) – M. Marin, R. Marin, Stanciu(Fl. Tănase 61)  – Man (Al. Mitriţă 74), Drăguş (Miculescu 74), Al. Dobre.
Selecționer: Mircea Lucescu

CANADA: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles (Waterman 82), Laryea – Buchanan (Promise David 78), Kone (Saliba 64), Eustaquio, Ahmed (Nelson 64) – Jonathan David (Hollett 78), Oduwaseyi (Bassong 82).
Selecționer: Jesse March

Cartonaşe galbene: Stanciu 59, R. Marin 81 / De Fougerolles 43, Cornelius 52, Kone 64

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
masina politie
4
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Digi Sport
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Meta and Google
Doi senatori americani cer Meta și Google să combată propaganda rusă...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu șef al Corpului de...
Israeli airstrike collapses Mushtaha Tower in Gaza City
Momentul când un bloc turn de 14 etaje din Gaza se prăbușește după...
Trump Hosts Netanyahu of Israel for Dinner
Donald Trump, reacție pe Truth Social la amenda dată de Bruxelles...
Ultimele știri
Robert F. Kennedy Jr va publica un raport care ar lega autismul de un popular medicament care conține paracetamol. Ce spun experții
Accident grav: Doi bărbați au decedat după ce o autoutilitară a lovit o căruţă, în judeţul Iaşi. Calul care tracta atelajul a murit
Vladimir Putin, despre îndelung dezbătuta întâlnire cu Volodimir Zelenski: „Sincer, nu prea îi văd rostul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Jandarmeria anunță măsurile de ordine și siguranță publică pentru meciul Dinamo-FCSB de sâmbătă, pe Arena Națională
Metallica Perform at The Silverlake Conservatory of Music Benefit
Concert Metallica la București, în 13 mai 2026, pe Arena Națională. Când se pun în vânzare biletele
FCSB
Scandal la meciul FCSB - Dinamo. Fanii FCSB, puși să își scrie numele pe spatele fiecărui bilet
mircea lucescu la marginea terenului
România – Bosnia 0-1. Mircea Lucescu: „O tristețe generală”. Pe cine a criticat selecționerul
faza de joc din meciul romania - bosnia
România – Bosnia 0-1. Ianis Hagi: „Ei au avut o ocazie, au dat gol. Noi am avut șapte, n-am dat”. Drăguș, supărat că nu a marcat
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
De ce nu a mai fost Louis Munteanu titular în România – Canada. Mircea Lucescu, schimbare de ultim moment...
Adevărul
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând...
Playtech
Ce pensie primește o îngrijitoare româncă după 20 de ani de muncă în Germania sau Austria
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs...
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică