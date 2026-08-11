Jurnalist turc, reţinut pentru o ştire eronată despre un transfer la echipa de fotbal Galatasaray

Un jurnalist de sport turc a fost reţinut pentru scurt timp, după o postare pe un cont al său de pe o reţea de socializare în care susţinea că starul echipei germane Bayern Munchen, Jamal Musiala, a fost aproape de un transfer la formaţia turcă Galatasaray, transmite DPA.

Jurnalistul este investigat pentru propagarea publică a unei informaţii eronate, a relatat reţeaua de televiziune privată NTV. El a fost eliberat luni seară.

Jurnalistul scrisese în mediul online anterior că Musiala a fost aproape de o mutare la echipa din Istanbul, notează DPA, citată de Agerpres.

Închiderea sa a avut loc după ce mai multe publicaţii turce, inclusiv reţeaua de televiziune de stat TRT, reţeaua de sport beIN Sports şi cotidianul Sabah, au transmis la rândul lor ştirea potrivit căreia Musiala s-ar alătura formaţiei Galatasaray.

Clubul din Istanbul a negat zvonurile privind acest transfer la sfârşitul lunii iulie, acuzând anumite părţi fără să le dezvăluie că au transmis în mod deliberat informaţii false.

Totodată, Galatasaray a cerut fanilor să se bazeze doar pe comunicatele oficiale.

Detenţia este legată de legea controversată a dezinformării din Turcia din anul 2022, care a introdus pedepse penale pentru diseminarea de informaţii considerate false de autorităţi dacă instituţiile apreciază că acestea pot determina teamă, îngrijorare sau nemulţumire în rândul publicului.

Grupurile pentru drepturile omului au avertizat în mod repetat că legea poate fi folosită pentru restricţionarea libertăţii de expresie şi libertăţii presei.

Editor : Liviu Cojan