Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg

Florin Tănase
„Tricolorii” au fost evident frustrați pentru încă o campanie ratată, iar jurnaliștii turci susțin că după meci a avut loc inclusiv o altercație violentă, scrie Digi Sport.

Jurnaliștii turci susțin că Florin Tănase, fotbalist care nu a prins primul 11, dar care a intrat pe parcurs, în minutul 66, în locul lui Răzvan Marin, a avut o altercație violentă cu un coleg din naționala României

Site-uri din Turcia precum Haberler, Son Dakika și Mynet susțin că în vestiarul României s-a iscat o ceartă aprinsă între căpitanul FCSB-ului și un coleg de la națională.
Turcii mai scriu că, la un moment dat, Tănase chiar ar fi luat un scaun și ar fi aruncat spre colegul cu care se certa. Scaunul nu a nimerit ținta, dar s-ar fi izbit de pământ și ar fi fost distrus, mai scriu jurnaliștii turci.

Atât alți jucători din naționala României, cât și forțele de ordine au intervenit pentru a-i calma pe cei doi. Scenele au fost catalogate drept „șocante” de către jurnaliștii din Turcia.

Digi Sport scrie că știrea nu a putut fi verificată și din partea jurnaliștilor români prezenți la eveniment, și că informațiile au apărut doar în presa din Turcia.

Momentan, acestea sunt informațiile apărute până acum în presa din Turcia, iar important de menționat este că nu au fost relatate și de vreun jurnalist român care a făcut deplasarea la Istanbul.

Mai departe, România va întâlni Slovacia într-un meci fără nicio miză, dar impus de către FIFA, în timp ce Turcia va juca finala barajului contra celor din Kosovo. Ambele meciuri sunt marți, de la 21:45.

 

Editor : Sebastian Eduard

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
2
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
4
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
5
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Te-ar putea interesa și:
Italia
Barajul pentru CM 2026. Care sunt cele 4 finale pentru calificarea la Mondiale
ilie bolojan vorbeste la amcham
Bolojan: SUA, rol vital pentru siguranţa şi economia României. „Când suntem apelaţi, suntem prezenţi”
Ilie bolojan turcul turcia
Bolojan, întâlnire cu președintele Marii Adunări Naționale a Turciei. Discuții despre comerț, energie și securitatea în Marea Neagră
turcia romania profimedia-1086461527
Turcia-România, în barajul pentru CM 2026 - 1-0. România, prea slabă să meargă la Cupa Mondială
WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.27.22
Alexandru Bălan plănuia cu ofițerii KGB Belarus să o compromită pe Maia Sandu și să creeze tensiuni între România și Republica Moldova
Recomandările redacţiei
întâlnire între Donald Trump și mai mulți lideri europeni la Casa Albă
Între ciocan și nicovală. Amenințările lui Trump privind războiul din...
pompa carburanti
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil”...
Oil prices rise as Iran and USA face conflict during a global oil crisis
Războiul lui Trump în Iran arată transformarea SUA dintr-un gardian...
photo-collage.png (100)
Accident grav între un microbuz școlar și un autocamion în Dâmbovița...
Ultimele știri
Ilie Bolojan: Nu se pune problema unei demisii. Dacă PSD generează această criză, trebuie să şi-o asume
Dominic Fritz, despre intenția PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „Nu mai am aşteptări să se ţină de cuvânt”
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din Rusia
Citește mai multe
