Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg

„Tricolorii” au fost evident frustrați pentru încă o campanie ratată, iar jurnaliștii turci susțin că după meci a avut loc inclusiv o altercație violentă, scrie Digi Sport.

Jurnaliștii turci susțin că Florin Tănase, fotbalist care nu a prins primul 11, dar care a intrat pe parcurs, în minutul 66, în locul lui Răzvan Marin, a avut o altercație violentă cu un coleg din naționala României

Site-uri din Turcia precum Haberler, Son Dakika și Mynet susțin că în vestiarul României s-a iscat o ceartă aprinsă între căpitanul FCSB-ului și un coleg de la națională.

Turcii mai scriu că, la un moment dat, Tănase chiar ar fi luat un scaun și ar fi aruncat spre colegul cu care se certa. Scaunul nu a nimerit ținta, dar s-ar fi izbit de pământ și ar fi fost distrus, mai scriu jurnaliștii turci.

Atât alți jucători din naționala României, cât și forțele de ordine au intervenit pentru a-i calma pe cei doi. Scenele au fost catalogate drept „șocante” de către jurnaliștii din Turcia.

Digi Sport scrie că știrea nu a putut fi verificată și din partea jurnaliștilor români prezenți la eveniment, și că informațiile au apărut doar în presa din Turcia.

Momentan, acestea sunt informațiile apărute până acum în presa din Turcia, iar important de menționat este că nu au fost relatate și de vreun jurnalist român care a făcut deplasarea la Istanbul.

Mai departe, România va întâlni Slovacia într-un meci fără nicio miză, dar impus de către FIFA, în timp ce Turcia va juca finala barajului contra celor din Kosovo. Ambele meciuri sunt marți, de la 21:45.

