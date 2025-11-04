Live TV

La 15 ani şi 308 zile, englezul Max Dowman scrie istorie în Liga Campionilor

Max Dowman (în echipament albastru) va împlini 16 ani la 31 decembrie. Foto: Profimedia

Mijlocaşul echipei Arsenal, Max Dowman, care a intrat în joc în minutul 73 împotriva formaţiei Slavia Praga, a devenit marţi cel mai tânăr jucător care a evoluat în Liga Campionilor, relatează News.ro.

Născut în 2009, Dowman, care a intrat pe teren când scorul era deja 3-0 pentru clubul englez, va împlini 16 ani la 31 decembrie.

El a doborât recordul germanului Youssoufa Moukoko, care a jucat un meci pentru Borussia Dortmund pe terenul lui Zenit Sankt Petersburg în 2020, la vârsta de 16 ani şi 18 zile.

Max Dowman. Foto: Profimedia

În august, Max Dowman a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din Premier League, la 15 ani şi 234 de zile, în meciul câştigat de Arsenal cu 5-0 împotriva echipei Leeds. Recordul este deţinut în continuare de un coechipier al lui Dowman, Ethan Nwaneri, care a debutat în campionatul englez în 2022, la vârsta de 15 ani şi 181 de zile.

