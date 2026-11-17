Naţionala României înfruntă în această seară, la Zenica, de la ora 21:45, reprezentativa Bosniei, în etapa a şasea a grupei B4 a Ligii Naţiunilor. Tricolorii speră la o a doua victorie în grupă, după ce în primele patru meciuri au înregistrat înfrângeri, dar sâmbătă s-au impus cu Polonia. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul nostru, Digi24.ro.

LIVE TEXT, de la ora 21:45

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Hagi: Cu Bosnia-Herţegovina trebuie să facem un meci complet

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat într-o conferinţă de presă că jucătorii săi trebuie să facă un „meci complet” împotriva Bosniei-Herţegovina, la fel cum au făcut în faţa Poloniei la Bucureşti.

„Suntem conştienţi că, întâlnim o echipă într-o formă bună, care a crescut foarte mult în ultimii doi ani. E o echipă pe care o cunoaştem foarte bine şi care ne cunoaşte foarte bine. Cred că mâine va ieşi un meci frumos. Aşa cum a fost şi la Bucureşti, chiar dacă am primit multe goluri, am şi marcat. Sperăm ca mâine să câştigăm. E un meci foarte important pentru noi, pentru că chiar dacă am câştigat cu Polonia acasă, venim după acele patru înfrângeri. E clar că ne-a ieşit bine cu Polonia, dar mâine vrem să facem la fel, un meci complet. Bosnia e o echipă competitivă, puternică pe centru şi foarte iute pe benzi", a spus Hagi.

„Fotbalul înseamnă duel. E clar că trebuie să stăm bine ofensiv, să avem posesie. Iar după aceea defensiv, pentru că Bosnia ne va împinge la un efort foarte mare. De aceea trebuie să avem atitudine, să avem determinare, să ne luptăm. Nivelul e destul de mare şi jucătorii noştri trebuie să facă acelaşi meci de la Bucureşti cu Polonia. Cred eu că Polonia e o echipă tehnică şi rapidă, foarte iute. Dar Bosnia e mai puternică pe centru şi foarte iute pe margine, aşa că trebuie să stăm bine în teren defensiv”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Hagi a explicat că victoria cu Polonia de sâmbătă aduce încredere echipei sale.

„Sută la sută, victoria aduce bucurie, aduce fericire, aduce încredere. Lucrurile au arătat bine în zilele de după meci, suntem optimişti. Aşa că, da, a fost foarte bună victoria cu Polonia. Mâine trebuie să nu facem greşelile care s-au făcut înainte aici. Să marcăm noi primii, cum au făcut-o cu nea Mircea, dar e important să jucăm foarte bine 90 de minute ca să putem obţine un rezultat foarte bun. Bosnia e o echipă competitivă care a crescut foarte mult, vine de la Mondiale, şi mâine sper să facem un joc foarte bun”, a precizat el.

Întrebat dacă statistica naţionalei României cu Bosnia este umilitoare după trei înfrângeri consecutive şi un golaveraj 3-8, Gheorghe Hagi a răspuns: „Nu. E o statistică care te doare, dar care trebuie s-o schimbi. Trebuie să faci tot posibilul ca să mergi înainte, pentru că România are istorie şi poate să construiască un viitor foarte frumos. Trebuie să mergem toţi pe direcţia asta, să ducem iar România acolo unde era”.

În partida de marţi seara, selecţionerul va face mai multe schimbări în primul unsprezece. „O să facem una, două, trei schimbări sau mai multe, vom vedea. Încă nu am primul 11, dar Daniel Bîrligea va juca, pentru că trebuie să împartă minutele cu Florinel Coman. Sunt jucători valoroşi amândoi, diferiţi ca şi stil, dar jucători valoroşi”, a afirmat el.

Calcule pentru naționala României

Cu 3 puncte obţinute în 5 meciuri, România se află pe ultimul loc în clasamentul grupei. Naţionala are nevoie de victorie la Zenica şi ca Polonia să nu câştige cu Suedia pentru a scăpa de emoţiile retrogradării din Liga B.

Partida de la Zenica va fi ultima a tricolorilor din acest an.

Meciul Bosnia - România se va disputa cu casa închisă. În tribune vor fi şi 110 suporteri români

Organizatorii anunţă sold out pe stadionul de 13.000 de locuri din Zenica, pe care se joacă diseară Bosnia-Herţegovina - România. În tribune vor fi şi 110 suporteri români, informează frf.ro.

Accesul în stadion se va face începând cu ora locală 17:45, ora 18:45 în România.

Lotul pentru meciul România - Bosnia

Selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat, marţi dimineaţă, lotul de 23 de jucători pe care va miza în această seară la meciul cu Bosnia, din Liga Naţiunilor, ultimul al tricolorilor din acest an.

În lipsa lui Nicolae Stanciu, accidentat, numărul 10 va fi purtat de Ianis Hagi, la fel ca şi la meciul cu Polonia. De asemenea, revine în lot Răzvan Marin, care a fost suspendat la partida cu Bosnia.

Cei 23 de jucători reţinuţi sunt următorii:

Ştefan Târnovanu (1), Andrei Raţiu (2), Radu Drăguşin (3), Andrei Coubiş (4), Virgil Ghiţă (5), Vladimir Screciu (6), Florinel Coman (7), Alex Cicâldău (8), Daniel Bîrligea (9), Ianis Hagi (10), Nicuşor Bancu (11), Otto Hindrich (12), Matei Ilie (13), Rareş Ilie (14), Lisav Eissat (15), Laurenţiu Popescu (16), Cătălin Cîrjan (17), Răzvan Marin (18), Marius Corbu (19), Dennis Man (20), Olimpiu Moruţan (21), Vlad Dragomir (22), Tony Strata (23).

Editor : Liviu Cojan