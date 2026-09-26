Liga Națiunilor: Clasamentul grupei României și programul următoarelor meciuri

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Suediei cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, pe Strawberry Arena din Solna, la debutul său în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor. Celălalt meci al grupei, dintre Polonia și Bosnia și Herțegovina, s-a terminat la egalitate: 0-0.
Vedetele Alexander Isak (20) şi Viktor Gyokeres (43) au marcat golurile scandinavilor, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man (29).
În celălalt meci din Grupa a 4-a Liga B, Polonia şi Bosnia au încheiat fără gol marcat, 0-0, la Varşovia.
Selecţionata României va mai juca trei partide în Liga Naţiunilor în această fereastră internaţională, cu Bosnia-Herţegovina pe 28 septembrie (Arena Naţională, fără spectatori), cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia) şi din nou cu Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională).
Clasamentul Grupei B4
Programul meciurilor din Grupa B4 a Ligii Națiunilor
Suedia – România: 25 septembrie - 2-1
Polonia – Bosnia și Herțegovina: 25 septembrie - 0-0