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Liga Națiunilor. Hagi anunță schimbări radicale înainte de meciul cu Bosnia: „Dacă dispare această încredere, lucrurile se complică”

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Gheorghe Hagi
Inquam Photos / George Călin
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Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că va face multe schimbări în echipa României pentru partida cu Bosnia-Herţegovina, din Liga Naţiunilor.

„Avem multă muncă pentru a deveni competitivi. Trebuie să avem încredere unul în altul. Dacă dispare această încredere, lucrurile se complică. Dacă pierzi asta, lucrurile vor fi foarte grele. Toată strategia pe care o am am făcut-o şi în vară, văd că nu ţineţi cont, am jucat cu două echipe, au venit 30 şi ceva de jucători, am făcut această convocare, vom face multe schimbări pentru al doilea meci, e nevoie de acest lucru pentru că am încredere în jucători. Trebuie să facem în aşa fel încât să câştigăm meciul. În mai-iunie a ieşit, acum vom vedea. Încrederea totală trebuie să fie în echipa mea”, a declarat Hagi, într-o conferinţă de presă.

Hagi regretă că meciul se va disputa fără spectatori, dar spune că tricolorii vor juca pentru a obţine cele trei puncte, scrie News.ro.

„Vrem să luăm cele 3 puncte, jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Era un avantaj dacă erau suporterii în tribune, dar trebuie să facem tot să câştigăm. Vă promit că la următoarea şedinţă vin cu conceptul tehnic de care v-am pomenit încă din prima zi. Am declarat, încă de la meciul cu Turcia, că România trebuie să construiască o mentalitate de campioni. E cel mai greu lucru, dar mi-l asum. Strategia mea, de când m-am făcut antrenor, este să încerc să devin cel mai bun. Muncă, muncă, muncă, am nevoie de jucători care cred şi vor să facă asta. Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Ştiu pe ce loc am preluat echipa şi cred că avem multă muncă să devenim o echipă competitivă. Lucrez pentru România şi vreau să fac o echipă să câştige meciuri şi să meargă la Campionatele Europene şi apoi la Campionatele Mondiale. Al doilea lucru este încrederea. Totul este numai şi numai încredere. Toţi trebuie să avem încredere unul în altul. Când dispare încrederea, lucrurile se complică”, a subliniat Hagi.

Selecţionerul consideră că toate criticile fac parte din meseria sa. „Criticile fac parte din joc. Nu e obiectul meu acesta, obiectivul meu principal e să creez o echipă competitivă, care să aducă cât mai multe victorii şi să aducă oamenii lângă echipă. Acesta este obiectivul meu, nu e scopul meu să discut alte lucruri. Eu trebuie să rămân cu obiectivul meu, cu direcţia mea, să fac o echipă competitivă, care prestează un fotbal bun, să stea bine în teren, să stea bine la fazele fixe, să aibă curaj, acestea sunt lucrurile la care eu vreau să lucrez. Victoriile aduc victorii. Vrem să încercăm să luăm locul 1, să luăm fiecare meci în parte şi să câştigăm. De la început, obiectivul meu e în această direcţie. Spun un lucru, dacă se va împlini, vom vedea”, a adăugat selecţionerul.

Gheorghe Hagi a mai spus că are un plan pentru realizarea de performanţe, iar acesta durează doi ani.

România joacă, luni, de la ora 21.45, cu Bosnia, în Liga Naţiunilor. Partida de pe Arena Naţională se va disputa fără spectatori.

Editor : Sebastian Eduard

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