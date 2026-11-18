Echipa naţională a României a pierdut marţi seara, în deplasare, scor 2-1, cu reprezentativa Bosniei, în ultimul meci din grupa a 4-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor. Astfel, în urma clasării pe ultimul loc din grupă, România va juca, în primăvară, în barajul de menţinere în Liga B a competiției.

România a început catastrofal campania din Liga Naţiunilor, cu patru înfrângeri, 1-2 cu Suedia (deplasare), 2-4 cu Bosnia-Herţegovina (acasă), 0-6 cu Polonia (deplasare) şi 0-1 cu Suedia (acasă). Echipa antrenată de Gheorghe Hagi a reuşit să învingă Polonia la Bucureşti, cu 2-1, dar a pierdut ultimul meci, 1-2 cu Bosnia-Herţegovina.

Grupa a fost câştigată de Suedia, urmată de Bosnia, Polonia și România pe ultimul loc, cu doar trei puncte din cele şase meciuri jucate.

Foto: flashscore.ro

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România va juca, în primăvară, în barajul de menţinere în Liga B a competiției

Clasarea pe ultima poziție într-o grupă de Liga B din Liga Națiunilor nu mai înseamnă, ca până la această ediție, retrogradarea directă în Liga C, ci disputarea unui baraj de menținere/promovare, scrie digisport.ro.

În baraj, România va înfrunta una dintre echipele clasate pe doi în cele patru grupe din Liga C a Ligii Națiunilor, adică Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia.

Adversarul va fi stabilit la tragerea la sorți care va avea loc vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00, la sediul UEFA de la Nyon, Elveția.

Meciurile din barajul de menținere/promovare în Liga Națiunilor se vor juca la finalul lunii martie, în dublă manșă.

UEFA a apelat la schimbarea de format, cu introducerea barajelor de menținere/promovare, pentru că pregătește „revoluția” în Liga Națiunilor, care se aplică de ediția viitoare, când vor fi doar trei ligi, primele două cu câte 18 echipe și a treia cu 19 formații.

Editor : Liviu Cojan