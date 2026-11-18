Echipa naţională a României a pierdut marţi seara, în deplasare, scor 2-1, cu reprezentativa Bosniei, în ultimul meci din grupa a 4-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor. Astfel, în urma clasării pe ultimul loc din grupă, România va juca, în primăvară, în barajul de menţinere în Liga B a competiției.
România va juca, în primăvară, în barajul de menţinere în Liga B a competiției
Clasarea pe ultima poziție într-o grupă de Liga B din Liga Națiunilor nu mai înseamnă, ca până la această ediție, retrogradarea directă în Liga C, ci disputarea unui baraj de menținere/promovare, scrie digisport.ro.
În baraj, România va înfrunta una dintre echipele clasate pe doi în cele patru grupe din Liga C a Ligii Națiunilor, adică Belarus, Cipru, Insulele Feroe și Estonia.
Adversarul va fi stabilit la tragerea la sorți care va avea loc vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00, la sediul UEFA de la Nyon, Elveția.
Meciurile din barajul de menținere/promovare în Liga Națiunilor se vor juca la finalul lunii martie, în dublă manșă.
UEFA a apelat la schimbarea de format, cu introducerea barajelor de menținere/promovare, pentru că pregătește „revoluția” în Liga Națiunilor, care se aplică de ediția viitoare, când vor fi doar trei ligi, primele două cu câte 18 echipe și a treia cu 19 formații.