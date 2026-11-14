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Liga Națiunilor. România - Polonia, de la ora 21:45. „Tricolorii” caută revanșa după umilința de la Varșovia

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Din articol
Gică Hagi anunță schimbări în echipa României

Naționala României întâlnește Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, în etapa a cincea a Ligii Națiunilor. Echipa pregătită de Gică Hagi încearcă să obțină primele puncte în actuala ediție a competiției și să își ia revanșa după înfrângerea categorică suferită în fața polonezilor, scor 0-6, la Varșovia.

România revine în fața propriilor suporteri după una dintre cele mai dure înfrângeri din ultimii ani. „Tricolorii” au pierdut toate cele patru partide disputate până acum în Grupa B4 a Ligii Națiunilor, în care au primit 13 goluri și au înscris doar trei, scrie Digi Sport.

Cu zero puncte, România ocupă ultimul loc în clasament și nu mai depinde exclusiv de propriile rezultate pentru a evita încheierea grupei pe ultima poziție. Polonia se află pe locul al treilea, cu patru puncte.

Peste 40.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Națională pentru confruntarea de sâmbătă seară.

Gică Hagi anunță schimbări în echipa României

Selecționerul Gică Hagi s-a declarat optimist înaintea partidei și a explicat că jucătorii au analizat greșelile comise în meciul pierdut la Varșovia.

„Am avut aproape o săptămână la dispoziție, ne-am antrenat foarte bine, cred eu că suntem în perioada în care am și învățat lucrurile, ne-am cunoscut mult mai bine unul pe altul. Cred și sunt optimist că vom face un meci bun”, a declarat Gică Hagi.

Selecționerul a anunțat că va opera modificări în echipă, în special în compartimentul ofensiv, pentru a asigura prospețimea fizică necesară în fața unui adversar pe care îl consideră foarte rapid.

România se confruntă și cu probleme de lot. Ionuț Radu, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă nu au putut răspunde convocării din cauza unor probleme medicale. Rareș Ilie a fost lăsat în afara lotului pentru partida cu Polonia.

Nici oaspeții nu au scăpat de probleme. Przemyslaw Frankowski a părăsit cantonamentul Poloniei, iar alți jucători au avut dificultăți medicale înaintea deplasării la București.

Editor : Sebastian Eduard

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