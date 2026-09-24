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Liga Națiunilor. Selecţionerul Gică Hagi a stabilit lotul pentru meciul cu Suedia. 9 dintre cei 32 de tricolori, lăsați acasă

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Gheorghe Hagi
Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Lotul naționalei României pentru meciurile din Liga Națiunilor Programul României în grupa din Liga B a Ligii Națiunilor

Echipa naţională a României va ajunge în această seară la Stockholm, unde vineri, de la ora 21:45, va debuta în noua ediţie a Ligii Naţiunilor în confruntarea împotriva Suediei.

Fiind vorba despre o acţiune atipică şi extrem de intensă, cu 4 meciuri programate în doar 10 zile, selecţionerul Gică Hagi a decis să nu deplaseze întregul lot în Suedia.

Astfel, 9 dintre cei 32 de tricolori convocaţi vor rămâne la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, unde se vor pregăti în continuare sub îndrumarea staffului, anunță DigiSport.

Jucătorii rămaşi în cantonament sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruţ, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racoviţan şi Olimpiu Moruţan.

Jucătorii convocaţi sunt următorii:

Lotul naționalei României pentru meciurile din Liga Națiunilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).

Programul României în grupa din Liga B a Ligii Națiunilor

  • Suedia - România, 25 septembrie (21:45)
  • România - Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45)
  • Polonia - România, 2 octombrie (21:45)
  • România - Suedia, 5 octombrie (21:45)
  • România - Polonia, 14 noiembrie (21:45)
  • Bosnia și Herțegovina - România, 17 noiembrie (21:45)

 

Editor : S.S.

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